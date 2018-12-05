2018-12-05T15:14:45+03:00
Происшествия

В центре Москвы найден мертвым 17-летний внук экс-члена Совфеда

Нервы парня сдали в день итогового перед ЕГЭ сочинения по русскому языку
Анастасия ВАРДАНЯН
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Парень умер еще до приезда медиковПарень умер еще до приезда медиковФото: Александр ГЛУЗ
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Утром в среду, 5 декабря, жители пятиэтажного дома на Олимпийском проспекте обнаружили во дворе тело 17-летнего подростка. Перепуганные очевидцы вызвали скорую. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Парень умер еще до приезда медиков.

Сейчас по факту его гибели доследственную проверку проводит столичный Следственный комитет. О криминальной версии речи не идет. Нервы парня сдали в день итогового сочинения по русскому языку перед ЕГЭ.

Известно, что юноша — внук бывшего высокопоставленного политика, члена Совета Федерации РФ. Вместе с дедушкой и мамой он жил в Москве и учился в школе. Вот только занятия парень не посещал, был на домашнем обучении.

В роковой день парень должен был писать итоговое сочинение по русскому языку. Оно является допуском к сдаче ЕГЭ. Еще рано утром школьник начал паниковать и по его просьбе мама попыталась перенести сочинение на другой день. Сделать это не получилось: учитель отказала.

По словам соседей, парень почти не выходил из дома.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- ЕГЭ и тесты ему предшествующие настоящий стресс для школьников и их родителей.

Родителям не стоит нагнетать обстановку, ни в коем случае не пугайте детей. Обязательно нужно дать ребенку шанс на провал. Объяснить, что всегда можно попробовать еще раз. Стоит помнить, что воспитание в сторону перфекционизма делает ребенка невротиком. И самое главное, говорите с ребенком о его страхах и опасениях. Ему нужна поддержка. Если не справляетесь, обращайтесь к специалистам. Психика у всех разная, - прокомментировал психолог Олег Жернов.

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Как помочь детям пережить стресс от ЕГЭ?

Владимир Бусыгин, главный специалист отдела общего и дошкольного образования, воспитания министерства образования и науки Красноярского края:

- Как помочь – честно, не знаю! Но хочу сказать, что переусердствовать с этим нельзя. Небольшой стресс все равно нужен. Как у спортсмена. Если совсем расслабишься – не победишь! (подробности)

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