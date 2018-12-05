2018-12-05T21:51:32+03:00
Общество

С 1 января 2019 года у москвичей вырастет квартплата

Коммуналка подорожает в среднем на 1,7 процента
Светлана ВОЛКОВА
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С 1 января 2019-го квартплата в Москве вырастет в среднем на 1,7 процента.С 1 января 2019-го квартплата в Москве вырастет в среднем на 1,7 процента.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Новый год по традиции принесёт москвичам новые цены. С 1 января 2019-го квартплата в столице вырастет в среднем на 1,7 процента. Такое решение утвердили в правительстве Москвы.

"Плата за коммунальные услуги в 2019 году останется в рамках предельных параметров, установленных правительством России, - сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы. - То есть с 1 января увеличение составит 1,7%, а с 1 июля коммунальный платеж вырастет не более чем на 4,8%".

При этом тарифы поднялись только на некоторые услуги:

- содержание жилого помещения. В зависимости от квартиры в конкретном доме ставка поднялась на 1 рубль 90 копеек. То есть в доме со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом вместо 27 рублей 14 копеек за квадратный метр будем платить 29 рублей 04 копейки;

- взнос на капитальный ремонт повысится на 1 рубль 19 копеек. То есть вместо 17 рублей придётся выложить 18 рублей 19 копеек;

- льготный найм жилого помещения в зависимости от конкретного дома подорожает на 35 копеек. То есть за квартиру в пределах Третьего транспортного кольца в доме со всеми удобствами вместо 4 рублей 53 копеек за "квадрат" будем тратить 4 рубля 88 копеек;

- фактический найм жилого помещения увеличится на 2 рубля 11 копеек.

Эти тарифы в июле 2019 года ещё раз повышаться не будут. Как и раньше, в столице сохранят все действующие льготы на оплату коммунальных услуг. Из бюджета для этого потратят 46,6 миллиарда рублей.

Подробнее о повышении квартплаты в Москве в 2019 году читайте в ближайших номерах "КП".

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