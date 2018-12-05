2018-12-05T17:27:13+03:00
Общество

С 1 января 2019 года у москвичей вырастет квартплата

Коммуналка подорожает в среднем на 1,7 процента
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
С 1 января 2019-го квартплата в Москве вырастет в среднем на 1,7 процента.С 1 января 2019-го квартплата в Москве вырастет в среднем на 1,7 процента.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Новый год по традиции принесёт москвичам новые цены. С 1 января 2019-го квартплата в столице вырастет в среднем на 1,7 процента. Такое решение утвердили в правительстве Москвы.

"Плата за коммунальные услуги в 2019 году останется в рамках предельных параметров, установленных правительством России, - сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы. - То есть с 1 января увеличение составит 1,7%, а с 1 июля коммунальный платеж вырастет не более чем на 4,8%".

При этом тарифы поднялись только на некоторые услуги:

- содержание жилого помещения. В зависимости от квартиры в конкретном доме ставка поднялась на 1 рубль 90 копеек. То есть в доме со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом вместо 27 рублей 14 копеек за квадратный метр будем платить 29 рублей 04 копейки;

- взнос на капитальный ремонт повысится на 1 рубль 19 копеек. То есть вместо 17 рублей придётся выложить 18 рублей 19 копеек;

- льготный найм жилого помещения в зависимости от конкретного дома подорожает на 35 копеек. То есть за квартиру в пределах Третьего транспортного кольца в доме со всеми удобствами вместо 4 рублей 53 копеек за "квадрат" будем тратить 4 рубля 88 копеек;

- фактический найм жилого помещения увеличится на 2 рубля 11 копеек.

Эти тарифы в июле 2019 года ещё раз повышаться не будут. Как и раньше, в столице сохранят все действующие льготы на оплату коммунальных услуг. Из бюджета для этого потратят 46,6 миллиарда рублей.

Подробнее о повышении квартплаты в Москве в 2019 году читайте в ближайших номерах "КП".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Новости 24
В Подмосковье задержали похитителя цветного металла на 1,2 млн рублей
На Большой кольцевой линии столичного метро запустят поезда «Москва»
У москвички украли кольцо за 7,5 миллионов рублей во время ужина
Собянин: «В проекте «Московское долголетие» участвуют уже более 170 тысяч человек»
Собянин: «Дворы в Москве будем ремонтировать каждые 7 – 8 лет»
Собянин рассказал, готова ли Москва вновь провести чемпионат мира по футболу
Московские родители смогут посадить именное дерево своего ребенка
Участники реновации все чаще оформляют заявления на докупку метров
Москва представила ноу-хау в области медицины на выставке стартапов в Хельсинки
Более 400 мероприятий пройдет в новогодние праздники в Подмосковье
В Москве к Новому года выпустили брелоки «Тройка» в праздничном дизайне
На Волгоградском проспекте неизвестные обстреляли машину бизнесмена и забрали у него 40 млн рублей
Подмосковные полицейские задержали автоугонщика из Москвы
В Москве откроется «Школа юных экскурсоводов»
В столице пройдет акция «День без турникетов»
В Москве задержали подозреваемого в краже старинных фотоаппаратов
В московских парках откроются школы фигурного катания