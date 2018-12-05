За месяц проведения Чемпионата мира по футболу Москва приняла 4,5 млн. иностранцев. Это больше, чем за весь 2017 год, когда в столицу приехало максимум 4,2 млн. зарубежных гостей, сообщила 4 декабря на Форуме профессионалов туриндустрии председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

- Все мы понимаем, что Москва — самая недооцененная мировая столица с точки зрения туристической привлекательности, - считает Екатерина Проничева. - Москва сейчас входит в топ-рейтинг самых безопасных городов мира. В Москве самая комфортная инфраструктура. В Москве есть предложения как гастрономические, так и культурные на все вкусы и возможные интересы. В Москве происходит культурно-массовых событий больше, чем в такой культурной столице, как Берлин.

Эксперт отметила, что за время проведения Чемпионата мира по футболу Москва открылась зарубежным гостям с неожиданной стороны. Социологические опросы показали, что существенная часть иностранцев ехала в столицу России с негативным предубеждением. Но затем вернулись на родину с позитивным ощущением от города.

- Гости чемпионата мира обнаружили, что Москва другая: безопасная, дружелюбная, комфортная, яркая, праздничная, - обратила внимание участников туристического рынка Екатерина Проничева.

Другое дело, что прошедший футбольный турнир не откроет автоматически туристические двери России и Москвы в частности. Федеральным властям предстоит непростая работа по упрощению визового режима для зарубежных гостей и более тонкая настройка правил игры для участников туристического рынка. В данное время представители туристических компаний и гостиничных сетей высказывают весьма противоречивые прогнозы дальнейшего развития ситуации на рынке.

- Работы предстоит больше и она будет более интенсивной, чем в предшествующие годы, - резюмировала Екатерина Проничева. - Думаю, в начале 2019 года соберемся с представителями туристического индустрии. Обсудим как ближайшие тактические — быстрые шаги для развития успеха, так и стратегические предложения, которые необходимо принять на городском и в целом на федеральном уровне для реализации программы по развитию туризма на ближайшие пять — десять лет.