«Ну вы, блин, даете»: С купонами от «Комсомолки» всегда выгодно и вкусно!

Сюрпризы от «Комсомолки» уже стали для москвичей доброй традицией: каждую пятницу в свежем номере газеты мы печатаем купоны с подарками и скидками. По ним наши читатели могли бесплатно получить ювелирные кулоны, косметические маски и кремы, вкусные пирожки, блинчики и другие приятные презенты. Просто вырезаешь из газеты купон, предъявляешь на кассе магазинов-партнеров - и получаешь подарок.

Купон на скидку.

Мы решили спросить у наших читателей: какими купонами они уже воспользовались, и какие подарки им запомнились больше всего? Для этого отправились в фирменный магазин «Комсомольской правды» и поговорили с покупателями.

Купон на скидку.

«БЕСПЛАТНЫЙ БЛИНЧИК — ПОВОД ДЛЯ ПОСИДЕЛОК С ПОДРУГОЙ»

- Газету я читаю в метро по пути на работу, но, если честно, не регулярно, - призналась нам 38-летняя москвичка Светлана Воробьева, - А на днях подруга принесла мне номер «Комсомольской правды» и говорит: «Оказывается, по пятницам здесь каждую неделю подарки дарят. На прошлой неделе – позолоченную подвеску, на позапрошлой – серебряный кулон. Пару недель назад – кофе с пирожком. И всего за 22 рубля — по цене газеты, вот! А сегодня мы с тобой пойдем блины есть — в этом номере блин от «Теремка» в подарок».

Купон на скидку.

Подруга у меня активная, кого хочешь уговорит. Ну, думаю, ладно, проверим, что там за подарок. Скорее всего, либо блин не дадут, либо попросят что-то взамен. Как это обычно бывает. Собрались и пошли в ближайший «Теремок». Подошли к кассе, показали купон и попросили выдать положенное. Мне – блин с вареньем, подруге – с ветчиной и сыром. Заказали к ним чаю.

Купон на скидку.

Кассир приняла заказ, и через три минуты мы уже болтали и ели бесплатные блинчики. Это так приятно, когда вокруг все становится платным и дорожает, а ты получаешь что-то бесплатно! Теперь я тоже регулярно газету покупаю, и не только по пятницам.

Купон на скидку.

«СЕРЕБРЯНОЕ СЕРДЕЧКО ДЛЯ ДОЧКИ»

- Купоны в «Комсомолке»? Конечно, знаю и пользуюсь, - рассказала нам 44-летняя Анна. - Я по ним подвеску для дочки получила в подарок — красивое серебряное сердечко в магазине «Санлайт». Там же купила для него цепочку всего за 220 рублей (в магазине были скидки 70%), дочка-школьница была в восторге. Еще по купонам я получила скидку 20% в химчистке «Диана», когда сдавала в чистку шубу — вышло почти на 700 рублей дешевле! И каждую неделю покупаю колбасу и мясные полуфабрикаты со скидкой в 50% в супермаркете «Магнолия», он у меня рядом с домом.

Купон на скидку.

«КОФЕ И ПИРОЖОК В ПОДАРОК В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ»

Ольга Кричевская, 26 лет, Дмитров:

- Я работаю в большом торгово-офисном центре в центре Москвы, у нас там внизу много кафешек, где мы перекусываем в перерыв. Часто обедаем в «Бургер кинге». Неделю назад в «Комсомолке» была акция — кофе и пирожок от «Бургер кинга» в подарок. Так мы всем офисом накупили газет и устроили кофе-брейк с десертом. Так круто было!

Купон на скидку.

Следите за акциями недели от «КП» - каждую пятницу в свежем номере вас ждут новые купоны с подарками и скидками!