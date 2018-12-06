2018-12-06T13:30:17+03:00
Общество

«ЕвроХим» открыл в Новомосковске первое в России производство карбамида с серой

Удобрение, позволяющее увеличить урожайность сельхозкультур, будет производить компания Андрея Мельниченко
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Новое удобрение «ЕвроХима» готово к отправке потребителям в разных странах мира.Новое удобрение «ЕвроХима» готово к отправке потребителям в разных странах мира.Фото: Мария ВЛАСОВА
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На «Новомосковском «Азоте» минерально-химической компании «ЕвроХим» открылось первое в России производство карбамида с серой. Использование нового удобрения «ЕвроХима» позволит отечественным аграриям компенсировать недостаток серы в пахотных землях и за счёт этого значительно увеличить урожайность капусты, свёклы, лука, кукурузы и чеснока, то есть тех культур, которые практически ежедневно находятся на нашем столе. Продукция будет востребована и на российском и на мировых рынках.

600 тонн в сутки

5 декабря символичную кнопку пуска производства нажали генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев и первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

- Предприятия компании «ЕвроХим» занимают особое место в промышленном комплексе Тульской области. «ЕвроХим» ежегодно инвестирует в развитие промышленной площадки не менее 4 млрд рублей, входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Тульской области. «НАК «АЗОТ» — крупнейший в Европе производитель удобрений. Высокий спрос, которым продукция предприятия пользуется по всей России и за рубежом, – лучшее подтверждение ее качества, - отметил Валерий Шерин.

Проект был реализован за три года. Мощность нового производства составит 600 тонн в сутки. На выходе потребители будут получать несколько видов продукта с содержанием серы от 4 до 12%, а также гранулированный карбамид.

Голландская технология

Отделение построено по голландской технологии. Комплекс включает в себя склад хранения, отделение фасовки и хранения и установку по производству продукта.

Строительные и монтажные работы проводило также предприятие «ЕвроХима» «Новомосковск-Ремстройсервис».

- Год 85-летия «Новомосковского «Азота» мы заканчиваем замечательным событием — строительством и пуском в эксплуатацию цеха с новой продукцией, сделанной по наилучшим мировым технологиям, продукцией инновационной. Мы совершенно чётко понимаем, что это направление движения нашей компании — движение к наилучшим доступным технологиям, инновациям, развитию и новым возможностям, - сказал генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

Он также поблагодарил губернатора Тульской области Алексея Дюмина, областное правительство и Фонд развития промышленности Росиийской Федерации за поддержку компании.

Новый уровень отечественного сельского хозяйства

В новое производство инвестированы 5,4 млрд рублей. Финансовым партнёром проекта выступил Фонд развития промышленности России, который выделил 500 млн рублей по льготной ставке.

- Уверен, что реализация этого проекта позволит вывести на новый уровень развитие отечественного сельского хозяйства и экономики в целом, - подчеркнул начальник управления региональной политики Фонда развития промышленности Владимир Боргардт.

В завершение церемонии генеральный директор «Новомосковск-Ремстройсервиса» Андрей Милаков вручил символический ключ от цеха исполнительному директору «Новомосковского «Азота» Александру Савенкову.

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