2018-12-06T14:19:42+03:00
Общество

Станцию метро "Ховрино" закроют 8 и 9 декабря

В выходные в "подземке" будут подключат строящуюся станцию "Беломорская"
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Поезд на станции ХовриноПоезд на станции ХовриноФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Временно 8 и 9 декабря для пассажиров будет закрыта станция метро "Ховрино" Замоскворецкой линии. В эти дни рабочие будут подключать строяющуюся станцию "Беломорская" к сети Московского метрополитена. Работы решили специально проводить в выходные дни, когда в метро меньше пассажиров.

- В эти дни пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции "Речной вокзал" и "Ховрино", - рассказали в Московском метрополитене.

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, одетые в яркую желто-красную форму, будут помогать пассажирам правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Движение между станциями "Ховрино" и "Речной вокзал" будет возобновлено в понедельник, 10 декабря, в 5.30 утра.

Напомним, станция метро "Беломорская" расположена на Замоскворецкой линии между "Речным вокзалом" и "Ховрино". Ее строительство несколько раз "замораживалось". Сейчас в этом месте уже большой жилой массив, метро ожидают более 140 тысяч жителей районов Левобережный и Ховрино.

Открытие станции "Беломорская" значительно снизит нагрузку на "Речной вокзал". В часы пик пассажиропоток уменьшится на 1/4 - до 10 000 человек.

Технические работы на новой станции планируют завершить до конца 2018 года, после начнется обкатка поездов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Как коммерсанты превратили набитые стеклом «лечебные» матрасы в прибыльный бизнес
Спецкор "КП" Владимир Ворсобин попытался разобраться, как вышло, что больным втридорога впаривают иллюзию выздоровления, и государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 2]
Скандал вокруг больного раком ребенка: «Будь у нас эти миллионы, отец купил бы «Гелендваген», а бабушка вставила зубы»
Семья, якобы собравшая с благотворителей пять миллионов рублей на лечение несуществующей онкологической болезни ребенка, уверяет - их оболгали
Новости 24
Столкновение автобуса и грузовика в Москве попало на видео
Свои решения по улучшению цифровой среды Москвы предложат 500 специалистов
Медицинский вертолет прилетает в любую точку Москвы за 7 - 10 минут
В Москве пассажирский автобус столкнулся с грузовиков
В столичных парках откроют 12 бесплатных ледовых катков
Москвичи могут записать онлайн домашних животных на приём к ветеринару
В Бескудниковском районе столицы продолжается переселение участников реновации
В Подмосковье задержали похитителя цветного металла на 1,2 млн рублей
На Большой кольцевой линии столичного метро запустят поезда «Москва»
У москвички украли кольцо за 7,5 миллионов рублей во время ужина
Собянин: «В проекте «Московское долголетие» участвуют уже более 170 тысяч человек»
Собянин: «Дворы в Москве будем ремонтировать каждые 7 – 8 лет»
Собянин рассказал, готова ли Москва вновь провести чемпионат мира по футболу
Московские родители смогут посадить именное дерево своего ребенка
Участники реновации все чаще оформляют заявления на докупку метров
Москва представила ноу-хау в области медицины на выставке стартапов в Хельсинки
Более 400 мероприятий пройдет в новогодние праздники в Подмосковье
В Москве к Новому года выпустили брелоки «Тройка» в праздничном дизайне
На Волгоградском проспекте неизвестные обстреляли машину бизнесмена и забрали у него 40 млн рублей
Подмосковные полицейские задержали автоугонщика из Москвы
В Москве откроется «Школа юных экскурсоводов»
В столице пройдет акция «День без турникетов»
В Москве задержали подозреваемого в краже старинных фотоаппаратов
В московских парках откроются школы фигурного катания