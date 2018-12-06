Станцию метро "Ховрино" закроют 8 и 9 декабря

Временно 8 и 9 декабря для пассажиров будет закрыта станция метро "Ховрино" Замоскворецкой линии. В эти дни рабочие будут подключать строяющуюся станцию "Беломорская" к сети Московского метрополитена. Работы решили специально проводить в выходные дни, когда в метро меньше пассажиров.

- В эти дни пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции "Речной вокзал" и "Ховрино", - рассказали в Московском метрополитене.

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, одетые в яркую желто-красную форму, будут помогать пассажирам правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Движение между станциями "Ховрино" и "Речной вокзал" будет возобновлено в понедельник, 10 декабря, в 5.30 утра.

Напомним, станция метро "Беломорская" расположена на Замоскворецкой линии между "Речным вокзалом" и "Ховрино". Ее строительство несколько раз "замораживалось". Сейчас в этом месте уже большой жилой массив, метро ожидают более 140 тысяч жителей районов Левобережный и Ховрино.

Открытие станции "Беломорская" значительно снизит нагрузку на "Речной вокзал". В часы пик пассажиропоток уменьшится на 1/4 - до 10 000 человек.

Технические работы на новой станции планируют завершить до конца 2018 года, после начнется обкатка поездов.