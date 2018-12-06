2018-12-07T09:45:39+03:00
Общество

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов: «Парковка за пределами Садового кольца дорожать пока не будет»

Глава транспортного комплекса столицы рассказал о ближайших планах столичных властей
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим ЛиксутовЗаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим ЛиксутовФото: Иван МАКЕЕВ
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«600 РУБЛЕЙ В ЧАС ЗА СТОЯНКУ? МНОГОВАТО»

- Из исследований, которые сделали Российский экономический университет имени Плеханова и наши специалисты, нет таких мест за Садовым кольцом, где требуется пересматривать стоимость парковок, из-за того, что загруженность больше 85% в течение дня. Могу ошибаться, но с высокой долей вероятности скажу, что таких нет, - сообщил Максим Ликсутов в интервью порталу РБК Autonews.

Если парковочные места в течение дня загружены более чем на 85%, то на этих парковочных местах надо пересматривать тариф. Если парковочные места на улично-дорожной сети загружены менее чем на 85%, значит текущее парковочное решение, стоимость парковки является оптимальной. Повышать где-либо в городе тарифы на парковки до 600 рублей в час пока не планируется. Думаю, что 600 рублей даже на слух «выглядит» многовато.

«ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ У ВОДИТЕЛЯ ПРОВЕРЯТ ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ»

- Мы готовы запустить систему фиксации наличия полисов ОСАГО у водителей автомобилей, которые передвигаются по дорогам столицы, как только Российский союз автостраховщиков (РСА) и МВД объединят свои базы данных.

Проблема в том, что сейчас база данных Российского союза автостраховщиков и МВД проходят процедуру взаимной синхронизации. Как только это будет сделано - это вне зоны ответственности правительства Москвы, - такой контроль будет внедрен очень быстро. Надеюсь, что ближайшие несколько месяцев МВД и РСА найдут здесь консенсус, и этот сервис заработает.

НОРМЫ РАЗРЕШЕННОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕСМОТРЯТ

- Современные камеры на дорогах Москвы могут фиксировать даже незначительные отклонения от нормы - плюс-минус 3 километра в час. Мы допускали превышение скорости на 20 км/ч, хотя для мировой практики это нонсенс. Такая норма действует в Сан-Паулу и, по-моему, в Бразилии. В развитых странах неадминистрируемый порог нарушения скоростного режима - от 2 до 5 километров в час.

После реконструкции улиц мы убрали лишние подземные и наземные переходы, добавив их там, где не хватало. К тому же, мы сейчас готовим постановление правительства, которое устраняет некоторые перекосы в скоростном режиме в Москве. Ближайший месяц этот документ надеюсь, будет согласован, и мы его все увидим. Во главу угла все-таки надо ставить не «как хочу поехать», а то, насколько это безопасно для других участников дорожного движения.

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