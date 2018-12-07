2018-12-07T12:04:45+03:00
Общество

Сколько москвичи заплатят за «коммуналку» с 1 января

Тарифы вырастут в среднем на 1,7 процента
Светлана ВОЛКОВА
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Каждый третий москвич пользуется льготами при оплате коммуналки.Каждый третий москвич пользуется льготами при оплате коммуналки.Фото: Александр ГЛУЗ
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С 1 января 2019 года москвичам придется больше тратить на квартплату. Решение о повышении тарифов ЖКХ утвердили в правительстве столицы. Цены выросли по-разному на некоторые услуги - содержание жилого помещения, льготный и фактический найм жилья, а также взнос за капитальный ремонт. Рост этих тарифов составил в среднем не более 1,7 % (см. таблицу).

Пока прежними остаются цены на холодную и горячую воду, канализацию, свет, отопление и газ. Ожидается, что эти услуги в Москве подорожают с 1 июля будущего года. «Коммунальный платеж с июля 2019 года вырастет не более чем на 4,8%», - сообщили в пресс-службе городского департамента экономической политики и развития.

Как обычно, сохранились все льготы на «коммуналку». В столице их получают около 4 миллионов человек или каждый третий москвич. К примеру, многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда. Для них на оплату ЖКХ выделят из городского бюджета 46,6 миллиарда рублей.

Напомним, последний раз тарифы за домашние удобства в Москве выросли с 1 июля этого года на 5,5 %. Тогда в среднем платежка увеличилась на 108 рублей для одного человека в месяц.

Публикуем новые тарифы ЖКХ в столице с 1 января 2019 года. Обратите внимание: все указанные цены не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услугу по приему данного платежа.

Вырежи и сохрани.

Вырежи и сохрани.

НА ЗАМЕТКУ

1. Общая площадь квартиры для расчетов за жилищно-коммунальные услуги - сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок). При этом площади летних помещений (застекленные и открытые лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются.

2. Плата за наем - платежи горожан, живущих в квартирах (комнатах), находящихся в собственности Москвы, на восстановление жилищного фонда.

3. Плата за содержание и ремонт жилья - оплата услуг по управлению многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории, включенной в состав общего имущества. Обратите внимание: в эту плату не включены расходы по ремонту квартиры и внутриквартирного инженерного оборудования. Поэтому за свой счет наниматели жилья обязаны делать текущий ремонт квартиры и ее инженерной «начинки», а собственники - текущий и капитальный ремонт.

4. Для расчетов за воду и канализацию: 1 куб. м = 1000 литров.

ПРИМЕЧАНИЕ

* Норма площади жилья, по которым начисляют плату за содержание и ремонт жилья, состоит из социальной нормы площади жилья для семьи определенного состава (см. ниже) плюс 7 квадратных метров на каждого зарегистрированного на данной площади.

Социальная норма площади:

- для одиноко живущего человека - 33 кв. м общей площади жилья;

- для семьи из двух человек - 42 кв. м общей площади жилья;

- для семьи из трех и более человек - 18 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи (согласно постановлению правительства Москвы № 571-ПП от 29.11.11 г.).

Плату сверх норм берут с владельцев двух и более квартир.

** Плата за отопление начисляется в зависимости от того, какая из указанных организаций обслуживает жилой дом.

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