2018-12-06T20:58:23+03:00
Общество

Павильон "Космос" на ВДНХ и Малый театр стали лучшими объектами конкурса "Московская реставрация"

Названы лучшие реставраторы 2018 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Макет геостационарного космического аппарата `Луч-5А` в подкупольном пространстве реконструированного исторического павильона `Космос`на ВДНХ.Макет геостационарного космического аппарата `Луч-5А` в подкупольном пространстве реконструированного исторического павильона `Космос`на ВДНХ.
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Конкурс "Московская реставрация" проводится уже в восьмой раз. Награждение проходило 6 декабря в театре имени Моссовета. Лучших реставраторов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин и вспомнил поговорку "Если долго мучиться, что-нибудь получится".

- Последние годы мы долго мучились над тем, чтобы реставрировать фасады исторических зданий, привести в порядок улицы, скверы, освободить их от самостроев и грязи. Вся эта работа казалась бесконечной. Первый вопрос, который мне задавали: "Когда же мы будем наслаждаться итогами этой большой работы?" Этот год стал точкой, когда все сошлось вместе и произошел эффект "вау", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Город, по словам мэра Москвы, стал красивее, дружелюбнее. Вся эта большая работа лежала на плечах реставраторов. Хотя восемь лет назад казалось, что не хватит сил и людей.

- Самым знаковым объектом этого года на мой взгляд стал исторический комплекс ВДНХ, - отметил Сергей Собянин. - Буквально еще год-два и вся красота там засветится, это будет жемчужина не только Москвы, но и всего мира.

За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ были награждены павильоны "Космос" и "Земледелие" на ВДНХ. Еще два года назад в "Космосе" была разруха, на голову падали стекла и металлические конструкции. Самым сложным было сохранить четыре скульптуры девушек с лавровыми венками, которые расположены на углах фасада павильона "Земледелие" (бывший Украинской ССР), а также две скульптурные композиции "Стахановцы промышленности" и "Стахановцы сельского хозяйства". Мастера также провели уникальную работу по реставрации фонтана "Золотой колос", который не ремонтировали более 60 лет. Пришлось заменить не только внутренние коммуникации, но и по крупицам обновить смальту.

В этом году на конкурс "Московская реставрация" поступило 105 заявок по 46 объектам. Среди номинантов 2018 года - мастерская Веры Мухиной в Пречистенском переулке, Шефский дом Хамовнических казарм, палаты бояр Романовых, две башни Московского Кремля.

- Также был выбран лучший студенческий проект реставрации, еще одного победителя выбрали "активные граждане", еще была учреждена спецпремия за развитие добровольческих инициатив в сфере сохранения объектов культурного наследия, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Отмечены были реставраторы Малого театра, читального зала "Российской государственной библиотеки" на Воздвиженке. В этом году был буквально спасен чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде и станция "Подмосковная".

Под реставрацию попали и религиозные объекты. Особое внимание потребовалось церкви Людовик 1830 года, ансамблю Высоко-Петровского монастыря на улице Петровка, церкви Большое Вознесение на Большой Никитской и церкви Николая Чудотворца в Столпах.

Отметили во время награждения и раскопки средневекового некрополя церкви Косьмы и Дамиана в Садовнической слободе.

КСТАТИ

В столице всего более 7500 объектов культурного наследия, в программу реставрации включены более 4000 исторических зданий. За восемь лет было отреставрировано 1160 объектов культурного наследия, в 2018 году мастера начали работу на более 400 объектах, уже сейчас на 170 работы завершились.

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