Московский конноспортивный комплекс «Битца» отреставрируют до 2023 года

Самый крупный столичный конноспортивный комплекс "Битца" отправляют на ремонт. Инфраструктура, созданная к Олимпиаде-80 в Москве, уже слишком устарела. Об этом говорят и тренеры, и спортсмены.

- Конюшни и поля для тренировок уже старые. Хотелось бы обновления, - говорит 16-летняя наездница Надежда Медведева. - В этот центр я прихожу после занятий в школе и занимаюсь с лошадью Шарлотта, мы уже преодолеваем в конкуре препятствия 120 см. Но я близко живу от конного центра, а заниматься сюда приезжают желающие со всего города. Группы переполнены. Людей больше, чем лошадей.

Здесь проводят занятия по вольтижировке, соревнования по конному спорту (конкуру и выездке), а также тематические выставки. Для всех желающих в комплексе "Битца" проводят "катания на лошадке" и занятия с инструктором. Комплекс работает круглый год. При этом зимой конкурный стадион используется как каток, а стипльчезный круг – как лыжная трасса.

Оценить состояние полей и конюшен 8 декабря приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он пообщался с коллективом центра и юными спортсменами, которые выразили опасения, что на этом месте построят торговый центр.

Конноспортивный комплекс "Битца" отреставрируют до 2023 года.Фото: Алиса ТИТКО

- Мы подбирали инвестора, чтобы восстановить этот центр. И как раз к нам приходили с такими идеями: построить жилье, торговый центр. Но я категорически против, чтобы здесь строилось жилье, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы решили закончить переговоры с инвесторами и самим восстановить конный центр.

Сергей Собянин отметил, что комплекс "Битца" сейчас находится в сложном физическом состоянии. Спортсмены поинтересовались, будут ли здесь проводить международные соревнования, как раньше.

- Центр сможет принимать любого уровня соревнования, но не в нынешнем состоянии. Мы в прошлом году выделили около 1 млрд рублей на текущий ремонт, но смотрим, что этих средств не хватает. Нужен комплексный подход, ремонтировать все здания. Часть из них скорее всего придется снести и построить новые. Особенно ветлечебница находится в ужасном состоянии. Есть запрос купить новое оборудование.

По своим масштабам – 46,37 га территории – "Битца" является крупнейшей в Европе конноспортивной базой. Поэтому для восстановления всего центра понадобится пять лет. Отремонтировать предстоит конкурный стадион с травяным покрытием, два универсальных поля с песчаным покрытием и десять учебно-тренировочных полей. А также работы будут проходить в крытых манежах, в зимних и летних конюшнях, где живут свыше 300 лошадей.

Также в конноспортивном комплексе "Битца" есть спортзал, бассейн и стрелковый тир. В настоящее время 25-метровый плавательный бассейн закрыт на ремонт.

В планах властей также благоустроить прилегающую территорию, создать детские площадки и места для занятия спортом. В зимнее время на площади перед комплексом будут заливать каток, куда с большим удовольствием придут покататься москвичи из Северного Чертаново.