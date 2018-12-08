В медкластере в Сколково откроется клиника Bundang

В столице готовится проект нового крупного медцентра - многофункционального корпуса «Умного госпиталя будущего» Bundang Сеульского национального университета.

- Госпиталь площадью в 47,5 тысяч квадратных метров будет принимать 26 тысяч пациентов ежегодно, - сообщил сегодня, 8 декабря, заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. - Планируется, что учреждение начнет работу в 2022 году на территории Международного медицинского кластера в Сколково.

Кроме кабинетов с медицинскими услугами, в госпитале появятся палаты интенсивной терапии, поликлиника, аптека, научно-исследовательский центр, конференц-зал и симуляционный центр.

«Клиника будет активно заниматься не только медицинской, но и научной и образовательной деятельностью, в которой делается акцент не только на медицинской помощи, но также и на предоставлении высокого уровня сервиса для максимального комфорта пациентов», - отметил Марат Хуснуллин.

Напомним, столичная клиника станет копией южнокорейского госпиталя. Филиал в Сколково планирует работать по таким направлениям, как ранняя диагностика, онкология, кардиология, ортопедия и травматология, реабилитация.

Корпус «Умного госпиталя будущего» Bundang станет второй очередью развития медкластера Сколково. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь - израильскую клинику «Хадасса». В ней будут работать врачи 50 специальностей.