Александр Серов отменил концерт в Подольске из-за сломанной ноги

Субботний вечер жителей Подмосковного города Подольска омрачила новость об отмене концерта Александра Серова. Народный артист должен был выступать в центре «Юность» 8 декабря. Организаторы обещают вернуть людям деньги за купленные билеты.

По официальным данным, причиной отмены стало состояние здоровья артиста.

- Он сломал ногу и не стал рисковать своим здоровьем, - рассказал «КП» концертный директор артиста Александр Федорков. – 7 декабря Александр Серов выступал в Москве, на сцену вышел с загипсованной ногой. А вот в Подмосковье не смог поехать - путь неблизкий.

Ближайший концерт артиста состоится 12 декабря в Калуге. О его отмене речи не идет. Возможно, к этому дню гипс уже снимут.

Покалечился народный артист в собственном доме.

- Он спускался в студию, которая находится в подвальном помещении и упал прямо на лестнице. Как сам Саша говорит, ходил там тысячу раз, надо же было такому случиться, - пояснил концертный директор.

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