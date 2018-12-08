2018-12-08T18:12:03+03:00
Звезды

Александр Серов отменил концерт в Подольске из-за сломанной ноги

Деньги за билеты организаторы обещают вернуть
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Александр СеровАлександр СеровФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Субботний вечер жителей Подмосковного города Подольска омрачила новость об отмене концерта Александра Серова. Народный артист должен был выступать в центре «Юность» 8 декабря. Организаторы обещают вернуть людям деньги за купленные билеты.

По официальным данным, причиной отмены стало состояние здоровья артиста.

- Он сломал ногу и не стал рисковать своим здоровьем, - рассказал «КП» концертный директор артиста Александр Федорков. – 7 декабря Александр Серов выступал в Москве, на сцену вышел с загипсованной ногой. А вот в Подмосковье не смог поехать - путь неблизкий.

Ближайший концерт артиста состоится 12 декабря в Калуге. О его отмене речи не идет. Возможно, к этому дню гипс уже снимут.

Покалечился народный артист в собственном доме.

- Он спускался в студию, которая находится в подвальном помещении и упал прямо на лестнице. Как сам Саша говорит, ходил там тысячу раз, надо же было такому случиться, - пояснил концертный директор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Автобиография Натальи Варлей: «Гайдай закрыл дверь и попытался меня поцеловать»
Потрясающе откровенная автобиография Натальи Варлей «Канатоходка» вышла в издательстве «Эксмо». В книге знаменитая актриса рассказала о съемках в «Кавказской пленнице» и не только
Новости 24