2018-12-08T19:19:53+03:00
Звезды

Александр Серов отменил концерт в Подольске из-за сломанной ноги

Деньги за билеты организаторы обещают вернуть
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Александр СеровАлександр СеровФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Субботний вечер жителей Подмосковного города Подольска омрачила новость об отмене концерта Александра Серова. Народный артист должен был выступать в центре «Юность» 8 декабря. Организаторы обещают вернуть людям деньги за купленные билеты.

По официальным данным, причиной отмены стало состояние здоровья артиста.

- Он сломал ногу и не стал рисковать своим здоровьем, - рассказал «КП» концертный директор артиста Александр Федорков. – 7 декабря Александр Серов выступал в Москве, на сцену вышел с загипсованной ногой. А вот в Подмосковье не смог поехать - путь неблизкий.

Ближайший концерт артиста состоится 12 декабря в Калуге. О его отмене речи не идет. Возможно, к этому дню гипс уже снимут.

Покалечился народный артист в собственном доме.

- Он спускался в студию, которая находится в подвальном помещении и упал прямо на лестнице. Как сам Саша говорит, ходил там тысячу раз, надо же было такому случиться, - пояснил концертный директор.

МЕЖДУ ТЕМ

Александр Серов об отмене концерта: Я мог бы и сидя в кресле с гипсовой ногой выступать, но там другая ситуация

«Внимание! В связи болезнью артиста А. Серова концерт 8 декабря отменяется!». Такое объявление разместила администрация концертной площадки подмосковного города Климовск, где 8 декабря планировалось выступление Александра Николаевича. «Комсомолка» дозвонилась до певца, чтобы справиться о его самочувствии. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Москву придут сибирские морозы
На юго-западе Москвы программа реновации начинается в районе Коньково
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек
В подмосковном Дзержинском, где обрушилось здание, нашли тело погибшего рабочего
Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" БКЛ временно закроют 16 декабря
Московские психиатры разработали фитнес для мозга
До конца года в Москве появятся еще десять новых «стартовых» площадок реновации
В лесопарках Москвы пройдет экологическая операция «Ель»
Из-за сильного снегопада в Москве задержаны более 30 авиарейсов
Дом замгендиректора ХК «Динамо» обчистили на 2,25 млн рублей
Станцию метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря
Интерактивные фотостенды появятся в Москве в преддверии Нового года
Под Рязанским проспектом проложили один из сложных участков тоннеля метро
До Нового года новоселье в столице справят еще около 4 тысяч участников реновации
Ледяные копии мировых достопримечательностей установят на Поклонной горе
К вечеру в Москве сильно ухудшится погода
Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд рублей
В столицу придет резкое похолодание
В Подмосковье задержали мошенника, обворовавшего жителей Химок
В здании Минтруда рухнул лифт с людьми
В столице участники реновации переселяются из 30 домов
Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации
В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»