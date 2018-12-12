Что мы не знали о метро и о чем не догадывались спросить

Дети и растущий город - вот два фактора из многих, свидетельствующих о том, что жизнь неумолимо и стремительно движется вперед, привнося в обиход новые реалии, новые знания, требующие от нас определенных умений и навыков поведения. Но, как известно, все перемены всегда базируются на твердых проверенных временем традициях, обеспечивающих прежде всего безопасность и комфорт.

Именно поэтому Издательский Дом "Комсомольская правда", Центр профориентации Московского метрополитена и УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по г. Москве провели акцию в нескольких столичных школах, в ходе которой рассказали ребятам о прошлом и настоящем нашего легендарного метро, которому в этом году исполнилось 83 года, а также о том, как правильно пользоваться этим видом общественного транспорта, чтобы быстро и без ущерба здоровью и жизни добираться в любую нужную точку города.

Кто-то скептически хмыкнет, мол, какие уж там особенные правила пользования! Что такого мы не знаем о подземке, чтобы посвящать этому целый урок? И напрасно.

По признанию ребят из начальных и средних классов школы-интерната №52 (ул. М. Расковой) и шестиклассников 1409 государственной школы (находится в двух шагах тот новой станции метро "ЦСКА"), их учителей и родителей, присутствовавших на открытом уроке, полученная на занятии информация оказалась интересной и - что особенно важно - очень полезной.

А кто у нас такой красивый и быстрый?

Заместитель начальника Центра профориентации Московского метрополитена Ольга Олеговна Бондаренко рассказала детям и взрослым о том, что московское метро заслуженно считается самым красивым в мире, а 48 его станций в входят в список культурного наследия. Иностранцы называют станции столичного сабвэя настоящими "подземными дворцами" и специально приезжают полюбоваться ими. Московский метрополитен также является самым быстрым в мире: интервал от одного поезда до другого в пиковые часы на некоторых линиях составляет всего 90 секунд. Вот почему совершенно необязательно и крайне нежелательно пытаться втиснуться в уходящий поезд - это задерживает другие поезда.

По окончании встречи организаторы мероприятия провели тематическую викторину и вручили учащимся сувениры с брендом "Комсомолки".

В будничный день столичная подземка перевозит более 8,5 миллионов пассажиров. Это еще одна из причин быть внимательным и собранным пассажиром, нужно уметь вести себя среди многолюдья. И здесь не советуют щеголять ценным личным имуществом (лучше не доставать дорогие мобильные телефоны, не выставлять напоказ деньги и украшения) - люди могут встретиться в пути разные.

Кого будит профессиональная будильщица?

Дежурная по станции (или на слэнге работников метро "красная шапочка", их легко узнать по красному головному убору,) придет на помощь в любой нештатной ситуации. Например, на рельсы упало у вас что-то ценное. Не стоит и думать о том, чтобы вытащить это самостоятельно. У дежурной по станции имеется специальный щуп для того, чтобы извлекать упавшие на путь предметы. Она же следит и за порядком на платформе.

Снимайте рюкзак, чтобы остаться не только вежливым, но живым и здоровым

Начальник Отделения по делам несовершеннолетних УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по г. Москве Ольга Николаевна Щелобокова и старший инспектор Отделения по делам несовершеннолетних УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по г. Москве Юлия Александровна Федорова привели примеры, когда не снятый со спины рюкзак может стать причиной неприятностей. Допустим, человек выходит на нужной станции, а его рюкзак защемляет дверями, и поезд в это время начинает движение...В этом случае нужно, как можно скорее, избавиться от своей ноши.

Вот почему важно не пересекать ограничительную линию и не пытаться свешиваться вниз.

Поговорили и о поведении на эскалаторе. Здесь настоятельно рекомендовано не ронять вещи на ступеньки и следить за шалями, шарфами, полами длинных платьев, юбок и штанинами широких брюк. Если между ступенями попадет какая-то вещь, то этот отсек "лестницы-чудесницы" может открыться, и разверзнется бездна, то есть шахта...Не нужно просовывать и пальчики под резину поручня на эскалаторе, чем нередко, увы, грешат маленькие дети. Это небезопасно для фаланг пальцев. Не зря все-таки метро считается видом транспорта повышенной опасности. Однако бояться не нужно: все в подземке отлично функционирует (на это работает 56 тысяч сотрудников метрополитена), когда пассажиры дисциплинированы и соблюдают очень простые правила поведения.

Единственная в мире подземная библиотека - на "Выставочной"

Лет 50 назад Москву по праву считали самой читающей столицей мира. Действительно, в поезде метро кто не спал, пока ехал, тот читал.

Сейчас имидж массово читающего города поддерживает факт существования в метро уникальной библиотеки, которая располагается на одной из станций Филевской линии - на "Выставочной". Здесь взрослым и детям можно взять почитать любую книгу, в том числе и об истории отечественного метрополитена, и справочную техническую литературу о метро и российских железных дорогах.

Кроме того, на той же "Выставочной" находится Центр профориентации, где подросткам и молодежи могут помочь выбрать будущую профессию. Возможно, связанную с метрополитеном.

По окончании встречи организаторы мероприятия провели тематическую викторину и вручили учащимся сувениры с брендом "Комсомолки".