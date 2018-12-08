2018-12-08T20:58:10+03:00
Происшествия

В Москве мужчина чудом выжил после падения с высоты 12 этажа

За его жизнь борются медики
Анастасия ВАРДАНЯН
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По предварительным данным, о криминальной версии событий речи не идетПо предварительным данным, о криминальной версии событий речи не идетФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Днем в субботу, 8 декабря, жильцы многоэтажного дома на Батайском проезде, стали свидетелями падения мужчины из окна на 12 этаже. В это трудно поверить, но он выжил.

- С места происшествия пострадавший был госпитализирован, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Состояние мужчины медики оценивают как крайне тяжелое. Его личность сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, о криминальной версии событий речи не идет. Сейчас обстоятельства, которые привели к падению, устанавливаю сотрудники Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве после падения из окна умер 17-летний внук бывшего члена Совета Федерации. Напомним, причиной послужили переживания парня из-за итогового перед ЕГЭ сочинения по русскому языку.

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