2018-12-09T15:42:34+03:00
Общество

День пожилого человека в метро

30 сентября в Московском метрополитене состоялась обзорно-историческая экскурсия для старшего поколения, приуроченная ко Дню пожилого человека
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ФОТО mos.ruФОТО mos.ru
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В экскурсии приняли участие представители Межрайонного отделения социальной реабилитации инвалидов «Тушино». Экскурсия стартовала на станции метро "Краснопресненская", и далее продолжилась на станциях кольцевой линии: "Киевская», «Павелецкая», «Курская», «Комсомольская» и «Новослободская».

В ходе мероприятия профессиональный гид рассказал участникам об архитектурных особенностях станций, о великом историческом наследии метрополитена, о стадиях его развития и многом другом. Сопровождали экскурсию и помогали участникам в передвижении представители Центра обеспечения мобильности пассажиров.

В завершение экскурсии участникам были вручены памятные сувениры от Московского метрополитена.

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