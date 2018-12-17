День пожилого человека в метро

В экскурсии приняли участие представители Межрайонного отделения социальной реабилитации инвалидов «Тушино». Экскурсия стартовала на станции метро "Краснопресненская", и далее продолжилась на станциях кольцевой линии: "Киевская», «Павелецкая», «Курская», «Комсомольская» и «Новослободская».

В ходе мероприятия профессиональный гид рассказал участникам об архитектурных особенностях станций, о великом историческом наследии метрополитена, о стадиях его развития и многом другом. Сопровождали экскурсию и помогали участникам в передвижении представители Центра обеспечения мобильности пассажиров.

В завершение экскурсии участникам были вручены памятные сувениры от Московского метрополитена.