"Комсомолка" наградила знатоков метро
Участником викторины мог стать любой желающий, пришедший в этот день на Московскую международную книжную выставку-ярмарку (ММКВЯ). Для этого необходимо было ответить на вопросы небольшой анкеты и проверить свои знания в области истории и развития метро:
1. Когда появились первые проекты московского метро?
- В XVIII веке
- В XIX веке
- В ХХ веке
2. На какой из этих станций не снимали кино?
- «Арбатско-Покровская»
- «Саларьево»
- «Площадь революции»
3. Как ни разу не называлась станция «Александровский Сад»?
- «III Интернационала»
- «Коминтерн»
- «Калининская»
4. Какая станция московского метро самая глубокая?
- «Арбатская»
- «Парк Победы»
- «Площадь Революции»
5. На станции «Партизанская» установлена скульптура партизанки. Какая примета с ней связана?
- Если прикоснуться к ней 23 февраля, в армию не заберут
- Если успеть загадать желание, пока на неё падает солнечный луч, оно сбудется
- Если влюбленные хотят долгих взаимоотношений, надо встречаться у её правой ноги
6. Остановки в вагонах объявляются мужским и женским голосом. От чего это зависит?
- Мужской голос объявляет станции при движении к центру, женский — от центра
- Мужской - до полудня, женский - после
- Ни от чего не зависит
7. Первый переход между станциями построили в 1938 году. Между какими?
- Между «Новокузнецкой» и «Третьяковской»
- Между «Библиотекой имени Ленина» и «Александровским садом»
- Между «Лубянкой» и «Кузнецким мостом»
8. На какой станции метро нужно искать забытые вещи?
- Парк культуры
- Динамо
- Котельники
Участников, ответивших верно на все десять вопросов викторины, оказалось очень много, что немудрено - акция проводилась во время Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), где традиционно собираются самые эрудированные москвичи. Всех знатоков метро наградили памятными призами от "Комсомольской правды".
В рамках акции также выступили журналисты ИД «Комсомольская правда» и представители Московского метрополитена и рассказали о самых красивых и необычных станциях метро, его истории и особом значении в жизни страны.