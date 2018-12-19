"Комсомолка" наградила знатоков метро

Участником викторины мог стать любой желающий, пришедший в этот день на Московскую международную книжную выставку-ярмарку (ММКВЯ). Для этого необходимо было ответить на вопросы небольшой анкеты и проверить свои знания в области истории и развития метро:

1. Когда появились первые проекты московского метро?

- В XVIII веке

- В XIX веке

- В ХХ веке

2. На какой из этих станций не снимали кино?

- «Арбатско-Покровская»

- «Саларьево»

- «Площадь революции»

3. Как ни разу не называлась станция «Александровский Сад»?

- «III Интернационала»

- «Коминтерн»

- «Калининская»

4. Какая станция московского метро самая глубокая?

- «Арбатская»

- «Парк Победы»

- «Площадь Революции»

5. На станции «Партизанская» установлена скульптура партизанки. Какая примета с ней связана?

- Если прикоснуться к ней 23 февраля, в армию не заберут

- Если успеть загадать желание, пока на неё падает солнечный луч, оно сбудется

- Если влюбленные хотят долгих взаимоотношений, надо встречаться у её правой ноги

6. Остановки в вагонах объявляются мужским и женским голосом. От чего это зависит?

- Мужской голос объявляет станции при движении к центру, женский — от центра

- Мужской - до полудня, женский - после

- Ни от чего не зависит

7. Первый переход между станциями построили в 1938 году. Между какими?

- Между «Новокузнецкой» и «Третьяковской»

- Между «Библиотекой имени Ленина» и «Александровским садом»

- Между «Лубянкой» и «Кузнецким мостом»

8. На какой станции метро нужно искать забытые вещи?

- Парк культуры

- Динамо

- Котельники

Участников, ответивших верно на все десять вопросов викторины, оказалось очень много, что немудрено - акция проводилась во время Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), где традиционно собираются самые эрудированные москвичи. Всех знатоков метро наградили памятными призами от "Комсомольской правды".

В рамках акции также выступили журналисты ИД «Комсомольская правда» и представители Московского метрополитена и рассказали о самых красивых и необычных станциях метро, его истории и особом значении в жизни страны.