Погода в Москве 10 - 16 декабря: Оттепель, ледяные дожди и каток на дорогах

Зима в Москве началась бодро, с 20-градусных морозов по ночам и солнечных дней. Но быстро превратилась уже в последние годы серую и слякотную "еврозиму". Сугробы, в столице, кстати, выросли до 17 сантиметров - а это почти вдвое больше, чем обычно в первой декаде декабря.

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на нынешнюю неделю, 10 - 16 декабря. И в нем - практически все возможные зимние "прелести": снег и мокрый снег, ледяные дожди и гололедица на дорогах, сосульки на крышах и налипание мокрого снега на проводах, оттепели и морозы...

В понедельник, 10 декабря, до конца дня пасмурно, без осадков, сообщают в Московском метеобюро. В мегаполисе около ноля, -1...+1 градус, по области до -2.

Во вторник, 11 декабря, и в среду, 12 декабря круглые сутки температура одинаковая, от -3 до +2 градусов, прогнозирует Гидрометцентр России. Такая погода на 4 - 5 градусов теплее климатической нормы. Но будет очень некомфортно: мокрый снег, снег с дождем, гололедица, налипание мокрого снега на проводах. Возможен даже ледяной дождь, предупреждают в центре "Фобос". В ненастье виновата целая серия из мини-циклонов, которые движутся в сторону Московской области с юго-запада.

В четверг, 13 декабря, подморозит - и ночью, и днем в столице -1...-3, по области до -5 градусов. Перемены в погоде принесет скандинавский антициклон. Дороги и тротуары превратятся в настоящий каток - вся слякоть и лужи от растаявшего снега замерзнут. На крышах зданий могут вырасти сосульки. Будет пасмурно и снежно.

В пятницу, 14 декабря, тоже облачно, пройдет снег. Ночная и дневная температура -2...-7 градусов.

В субботу, 15 декабря, в облаках появятся просветы, небольшой снег возможен лишь местами. Под утро мороз окрепнет до -10 градусов, днем -3...-8.

В вокресенье, 16 декабря, нас ждет погожий зимний день - с солнцем и без снегопадов. Ночью до -9 градусов, днем -4...-6.