2018-12-10T18:07:40+03:00
Общество

Сергей Собянин: Повышение цен на парковку не является доходом города

Мэр столицы объяснил, что увеличение стоимости сделано для регулирования количества свободных мест
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр города объяснил, что в центре города должны быть свободные места для машинМэр города объяснил, что в центре города должны быть свободные места для машинФото: Иван ВИСЛОВ
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Увеличение платы за парковку не является для правительства Москвы источником доходов. Повышение тарифов является регулятором количества машин, которые въезжают в центр города. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал 10 декабря на встрече с представителями ассоциации европейского бизнеса.

- Повышение цен на парковки для нас не является доходом. Это регулятор количества машин в центре города, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города объяснил, что в центре города должны быть свободные места для машин.

- Когда парковочные места заполнены более, чем на 80%, то во всем мире есть один рецепт - увеличивать цену на услугу, чтобы часть парковочных мест была свободна. Тогда человек всегда сможет поставить машину, - сказал Сергей Собянин.

Если переполнено парковочное пространство, по словам Сергея Собянина, то парковка дает обратный эффект: люди начинают колесить по городу в поисках парковки, и это создает дискомфорт.

Напомним, что с 15 декабря в Москве введут новые цены на парковку. Самый дорогой тариф будет на центральных улицах столицы — 380 рублей в час. На них же по воскресеньям парковка станет платной.

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Правила парковки в Москве изменятся на улицах внутри Садового кольца и на нескольких участках ТТК

О подорожании парковки в Москве с 15 декабря вчера сообщил столичный Департамент транспорта. Чиновники объясняют: новые тарифы взяли не с потолка, в основе - исследование экспертов института Плеханова. Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольца и на нескольких точках у ТТК, где самая сильная загруженность. Цены вырастут почти вдвое (подробности).

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