2018-12-07T11:42:58+03:00
Дом. Семья

Какие птицы зимуют в Москве: Дятлы-барабанщики, сойки-хохотуньи и синички-модели

Корреспондент «КП» сходил на экскурсию к профессиональному бердвотчеру (а кто это такой, читайте в репортаже)
Павел КЛОКОВ
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Оказывается, что проект «Birdwatching Moscow» существует в Москве уже больше пяти лет. И организовали его друзья-сокурсники биофакаОказывается, что проект «Birdwatching Moscow» существует в Москве уже больше пяти лет. И организовали его друзья-сокурсники биофакаФото: Павел КЛОКОВ
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Те, кто хоть немного знает английский, наверное, уже догадались. «Bird» - птица, «watching» - наблюдать. Значит, бёрдвотчеры - это те люди, которые следят за пернатыми с помощью подзорных труб, биноклей и фотоаппаратов. Делать это можно где угодно. Хоть на Красной площади. Однако основной театр действий все же разворачивается в столичных лесопарках.

Там у птиц любовь с интересом, там у них лежбище...

ЩАС СПОЕМ

В Главном ботаническом саду сейчас хорошо. Густые столетние ели словно решили идти под венец и надели на себя белоснежную узорчатую фату. Стоит немного потеплеть и она волшебным образом исчезает. По дорожкам петляют лыжники. Прогуливаются влюбленные парочки. Мамаши с детьми. Многие из них выходят на прогулку с пакетиком сырых семечек. И подсыпают их в многочисленные кормушки. Вы даже не представляете, насколько их много. Правда, иногда люди кладут в них черный хлеб, а он пернатым существам противопоказан. В это время года, кроме семечек, оптимальнее всего приносить кусочки несоленого сала или фарша, просушенные ягоды и семена рапса.

Мы стоим у входа в ботанический сад со стороны станции метро «Владыкино». Девять участников экскурсии и один наставник - бердвотчер Антон Морковин (участник проекта «Birdwatching Moscow»). Тем, кто пришел без оптики, выдали бинокли. И мне в том числе.

Еще до начала прогулки я успел разглядеть в него белку, которая прыгала как Елена Исинбаева. Сначала с ветки на ветку, а потом и с дерева на дерево. Чуть ниже, в кустарниках, резвились синицы. По словам Антона, зимой они держатся исключительно группками и в случае появления хищника подают друг другу сигнал. Широкая темная полоска на брюшке говорит о том, что это самец. Если узкая - самка.

- В январе их можно спровоцировать на весеннюю песню, - рассказал, улыбаясь, бердвотчер и включил на смартфоне запись.

Услышав знакомые мотивы, одна из синичек несколько раз присвистнула. Я от радости чуть бинокль не выронил. Мне даже хотелось подпеть этой птахе, но, к счастью, этого не случилось.

- У них много различных видов, - продолжал Морковин. - Самый многочисленный - большая синица. Их встретить легче всего. Если есть голубая шапочка, то это уже лазоревка. Черная шапочка - пухляк.

Мы остановились возле кормушки, в которой было полно семечек. И эти артистки (большие синицы то есть) одна за одной приземлялись в коробочку, пару секунд позировали и, захватив семечку, улетали. Я достал фотоаппарат и стал приближаться. Но это лесных моделей не испугало. Вот уже мой объектив в десяти сантиметрах от кормушки, а они - все одно - дают себя щелкнуть, семечку в клюв и тю-тю.

Синицам наша помощь приходится весьма впору. Ибо зимой на ветвях лежит снег. И добыть в них насекомых очень трудно. Приходится свешиваться на лапах и ковырять кору снизу. Или выискивать добычу в стволах.

Корреспондент «КП» сходил на экскурсию к профессиональному бердвотчеру Фото: Павел КЛОКОВ

Корреспондент «КП» сходил на экскурсию к профессиональному бердвотчеруФото: Павел КЛОКОВ

МЫШКА ПРОБЕЖАЛА, ХВОСТИКОМ МАХНУЛА

Антон Морковин уверенно шагает по лесу. А мы семеним за ним как утята (ну все, теперь у меня в текстах будут только птичьи сравнения).

- Хи, хи, хи!.. - раздается где-то неподалеку.

- Это снегирь, - говорит бердвотчер. - Он обычно обитает в еловых лесах. Зимой старается держаться неподалеку от человека. И - соответственно - к корму. Многие из них, кстати, перекочевали в Москву из тайги.

Можно сколько угодно доказывать, что смотреть на снегиря гораздо удобнее дома, сидя перед компьютером. Сейчас такие съемки, что можно даже в открытый клюв ему заглянуть. Но когда ты сам в лесу шаришь глазами по заснеженным елям и на одной из них замечаешь красное пятнышко, это дорогого стоит. Пузатенький, с серой спинкой и в черной шапочке, он все хихикает и хихикает. Как будто на концерте Винокура.

- Интересно, а это что за птица? - спросил я, окончательно распалившись.

Оказалось, что это не птица. А трехлетний ребенок возле соседней скамейки.

Чуть дальше один из участников экскурсии заметил лесную мышь. И мы всей толпой побежали смотреть на нее. Но та оказалась умной и прошмыгнула в норку, оставив причудливые следы. Судя по ним, местная жительница виляет хвостом. И на снегу остаётся узор, похожий на елочку.

- Летом, по понятным причинам, можно увидеть гораздо больше птиц, - продолжает экскурсию бердвотчер. - Например, здесь мы рассматривали не меньше 30 видов. Сейчас же можем встретить не больше 15... Слышите?! Как будто булькает... Пи, пи, пи... Поползень!

Чуть позже мы рассмотрели его в бинокли. Клюв у этого красавца напоминает штык.

По ходу пьесы наставнику можно задавать любые вопросы. Я спросил, куда исчезли воробьи. Несколько лет назад ими были усыпаны все улицы. А теперь раз, два и обчелся. По словам Морковина, всему виной отсутствие корма. Газон тщательно и часто стригут, отчего семян и насекомых становится мало.

Еще я внезапно узнал, что чиж издает следующий звук:

- Чи, чи, чи!

Потому и получил такое название. А вот московка из семейства синицевых со столицей никак не связана.

Синицам наша помощь приходится весьма впору. Ибо зимой на ветвях лежит снег. И добыть в них насекомых очень трудно Фото: Павел КЛОКОВ

Синицам наша помощь приходится весьма впору. Ибо зимой на ветвях лежит снег. И добыть в них насекомых очень трудноФото: Павел КЛОКОВ

За время экскурсии, которая идет полтора часа, я успел рассмотреть тридцать синиц, двух снегирей, одного белоспинного дятла (он петь не умеет, зато выдает барабанную дробь, похожую на стрельбу из автомата), одиннадцать голубей (которые все почему-то сидели на одном дереве), одного полевого воробья (его уже без бинокля - возле станции метро «Владыкино»), сойку (хохочет невероятно), трех белок и лесную мышь. Для первого раза, по-моему, неплохо.

ПЕРНАТЫЙ МИР ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ

Оказывается, что проект «Birdwatching Moscow» существует в Москве уже больше пяти лет. И организовали его друзья-сокурсники биофака.

- За это время он объединил множество талантливых ребят, увлеченных птицами, и некоторые из них влились в нашу команду, - рассказала «КП» Вероника Самоцкая, стоявшая у истоков «Birdwatching Moscow». - Наблюдения проводим во многих лесопарках Москвы (стараемся покрыть всю территорию). Есть любимые места. Например, Главный ботанический сад, Коломенский парк, Воробьевы горы, Нескучный сад и другие. Информацию заносим в электронные базы данных ru-birds и ebird, где их потом могут использовать ученые.

«Bird» - птица, «watching» - наблюдать. Значит, бёрдвотчеры - это те люди, которые следят за пернатыми Фото: Павел КЛОКОВ

«Bird» - птица, «watching» - наблюдать. Значит, бёрдвотчеры - это те люди, которые следят за пернатымиФото: Павел КЛОКОВ

- А много ли в Москве бердвотчеров?

- Даже очень. Некоторых мы знаем лично. А с кем-то общаемся в интернете. Например, есть хороший форум «Союз охраны птиц России». Еще ребята общаются на соревнованиях. Этой осенью проходил Кубок Москвы по спортивной орнитологии. Наши ученики взяли 1-е и 3-е места.

- Меняется ли в столице пернатый мир?

- Да, и довольно сильно. Все больше птиц остается зимовать в Москве. Особенно это касается уток, за последние десять лет стало гораздо больше крякв на незамерзающих водоемах, подтянулись гоголи и гости из Арктики - крохали, морянки, лутки. Есть тенденция к тому, что в Москве снижается численность домовых воробьев - вида, который населяет урбанизированные ландшафты. При этом численность полевого воробья - паркового вида - вроде бы не меняется. Также, по информации коллег, упала численность серой вороны.

ВАЖНО

У проекта «Birdwatching Moscow» есть собственный сайт. На нем можно уточнить всю информацию по экскурсиям. Их проводят бесплатно. Хотя неравнодушные участники могут и что-нибудь пожертвовать молодым орнитологам. Они все это делают на собственном энтузиазме. К тому же покупают бинокли и необходимую литературу. Записаться на экскурсию можно в режиме онлайн.

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