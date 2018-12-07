Михаил Боярский: Песни, посвященные прекрасной даме, не выйдут из моды никогда!

Декабрь – последний месяц в году. Это время подготовки к Новому году, подведения итогов и, конечно же, встреч с давними добрыми друзьями! Как раз в ближайшую субботу, 8 декабря, такая встреча состоится в «Олимпийском» на Международном музыкальном фестивале «Легенды Ретро FM». Этого дня с нетерпением ждут не только зрители, но и артисты. Ведь у них тоже, в силу занятости, нет возможности часто видеться со своими коллегами по цеху. О том, что же такого волшебного в музыке 70-х-80-х, о приятных воспоминаниях и о том, что будут слушать в будущем, мы поговорили с Михаилом Боярским.

- Вы уже однажды выступали на «легендах ретро fm» в москве 5 лет назад. Тогда вы выходили на сцену с живым тигром... Не боялись?

- Мне довольно часто приходилось выступать с животными: и с медведями, и с тиграми. Так что в этом плане у меня есть опыт. И еще я целиком и полностью доверяюсь тому, кто приводит тигра. Потому что дрессировщик ведь не заинтересован в том, чтобы тигр меня съел.

- Ретро FM в этом году отмечает своё 15-летие, и это лишний повод признать, что музыка не только 80-х и 90-х, но и 70-х годов не стареет. В чем секрет популярности?

- Вот вы уже сами сказали – потому что эта музыка не стареет. Ведь в этих песнях действительно была и есть музыка! Мы, так же как грузины и итальянцы – народ, любящий мелодию, и именно на мелодию мы ориентируемся в первую очередь.

- Но ведь и совсем молодые люди, которые родились далеко не в эпоху 80-х, любят, слушают и напевают тех же "тигров".

- Наверное, это сидит у нас у всех в крови. Да если даже забыть об эстраде, взять нашу классику - Чайковского, Рахманинова, Кабалевского... Ведь это всё тоже основано на мелодизме. Или, например, «Битлз», музыку которых играют даже симфонические оркестры. А вот как только в музыке исчезает сама музыка, восприятие становится сложным.

- А давайте попробуем пофантазировать. Вот сейчас у нас в России, да и везде в мире, очень популярен рэп. Это же ведь не навсегда? Какая музыка будет популярной в будущем?

- Я думаю, что все вернется на круги своя. И так во всем! Можно делать татуировки и украшать пирсингом все тело, можно бунтовать против форм, традиций и стилей, но это все сиюминутное увлечение, и это пройдет. А мы, как любили женщин, так их и будем любить всегда – потому что только от любви мужчины и женщины продолжают появляться люди. И именно поэтому красивая музыка и песни, посвященные прекрасной даме, никогда не выйдут из моды и останутся с нами навсегда.

- Какие у вас впечатления от выступлений на фестивале «Легенды Ретро FM»?

- к счастью, туда приходит такое количество людей, что взглядом всех не охватить! и здорово, что на этом фестивале нет ни одной песни, которой бы не знал зритель. Но для меня «Легенды Ретро FM» - это еще и встреча с теми, с кем мы стали видеться довольно редко, с кем прошли мои юные годы, с кем вместе пели песни и делали первые шаги на сцене. Или даже, может быть, с теми, кому мы 20-30 лет назад помогали начинать творческую карьеру. Так что это довольно приятное занятие для всех нас. Как раз пять лет назад, уже после того, как я «спел» вместе с тигром, а до этого по просьбе Ретро FM ещё и выехал на сцену верхом на лошади, за кулисами мы встретились с Тынисом Мяги, с которым не виделись уже очень давно. Но самой запоминающейся для меня была встреча с Тото Кутуньо. Она, правда, состоялась на другом фестивале - «Ретро FM в Сан-Ремо» - и уже давно, 11 лет назад. Тогда мы с ним пели дуэтом знаменитую песню «Il tempo se ne va» – «Время идет». И встретиться с такой легендой для меня, конечно, большое счастье.

- Сколько, на ваш взгляд, должно пройти лет, чтобы музыка перешла в категорию золотых хитов?

- я не считаю, что музыка куда-то переходит. Она либо сразу существует как явление, либо сразу не приживается. Ведь «Болеро» Равеля не нужно было долго ждать, чтобы человечество его восприняло и полюбило навсегда. Равно как и «Yesterday» стала суперхитом моментально! Это либо сразу, либо никогда. А так, чтобы прошло время, и мы вдруг поняли «О! Это настоящая музыка!» - такого не бывает.

- Звание легенды накладывает какие-то обязательства на артиста?

- Главное – это чтобы крыша не поехала. Как только сам себя называешь легендой, можно и с ума сойти. Важно относиться к таким вещам с самоиронией.