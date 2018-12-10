Во что выгоднее вложить деньги в 2019 году

Дмитрий МОНАСТЫРШИН,

главный аналитик Управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка.

Перед Новым годом многим россиянам выплачивают премии или 13-ю зарплату. В такой ситуации деньги лучше инвестировать. Иначе длинная череда праздников может сжечь весь этот финансовый ресурс. Наиболее популярный набор инструментов сейчас – это депозиты в банках, валюта, недвижимость, ценные бумаги. Есть варианты купить дорогие украшения для жены или потратить деньги на новый автомобиль. Но они вряд ли принесут доход, так как автомобиль со временем теряет стоимость, а украшения неликвидны. Выбор инструмента инвестирования зависит от располагаемой суммы, цели и срока, на который планируется вложение средств. Начнем с самых простых и доступных.

1. ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ

«Доход выше инфляции»

Итоги года

В нынешней экономической ситуации депозиты выигрывают по сравнению с большинством вариантов инвестиций. Их основное преимущество – гарантированный доход и возможность забрать деньги в любой момент. Средняя максимальная ставка в топ-10 банков выросла в ноябре до 7,3% годовых. В последние годы она стабильно превышает инфляцию на 3–3,5%. В первом полугодии этого года инфляция была около 2,3%, а в октябре выросла до 3,5%. Банки повышают ставки вслед за инфляцией, чтобы обеспечить привлекательность депозитов.

Прогноз

Инфляция в первом полугодии 2019 года может вырасти до 5,5%–6%, а к концу 2019-го снизиться до 5–5,5%. Таков прогноз Банка России. В итоге максимальная ставка по рублевым вкладам в ближайшие месяцы может вырасти до 8%, а потом немного опустится вслед за инфляцией.

2. ВАЛЮТА

«Защита от девальвации»

Итоги года

Хранить валюту в наличных смысла нет. Ее лучше тоже держать в банке. Ставки по валютным вкладам ниже, чем по рублевым. По долларам они находятся в диапазоне 2,5–3,5% годовых (в топ-10 банков), по евро – 0,2–0,6%. Тем не менее валютные вклады позволяют защитить сбережения от девальвации рубля. За прошедший год российская валюта ослабла к доллару на 14%. В сумме разница в ставках и изменение курса позволили вкладам в долларах на 9% превысить доходность рублевых вкладов. К евро рубль ослаб не так сильно. Но депозиты в единой европейской валюте все равно оказались доходнее рублевых на 2%.

Прогноз

В 2019 году рубль может продолжить ослабление. В базовом сценарии мы ожидаем плавного роста курса доллара до 70 рублей. Основной потенциал девальвации вероятен во 2–3-м кварталах. Давление на рубль может оказывать более низкая цена на нефть, чем в 2018 году. А также возобновление покупок иностранной валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. При этом какой-либо масштабной девальвации в следующем году мы не ожидаем. Состояние двойного профицита (по счету текущих операций и исполнению федерального бюджета) в условиях сравнительно невысокого объема внешнего долга будут поддерживать устойчивость рубля.

3. НЕДВИЖИМОСТЬ

«Способ сохранить сбережения»

Итоги года

В нынешних условиях покупка квартиры в ипотеку с целью последующей сдачи в аренду является убыточной. Средняя ставка по жилищным кредитам сейчас 9,5–10,5% годовых. Это в два раза больше, чем доход от сдачи квартиры в аренду. Покупка квартиры в ипотеку с расчетом, что рост цен на недвижимость превысит процентные расходы, может себя не оправдать. В 2018 году средняя цена на квартиры в Москве выросла, но в предыдущие два года цены снижались. В сумме за три последних года стоимость квадратного метра снизилась на 2%. В других регионах ситуация была похожей. Бизнес-идея купить жилье у застройщика и продать на вторичном рынке уже не работает. В Москве цены на первичном и вторичном рынке сравнялись. В целом по России, с учетом региональной статистики, цены на новое жилье превышают цены на вторичном рынке. За последние годы на рынок вышел большой объем предложения нового и качественного жилья. Для продажи квартиры на вторичном рынке, как правило, требуется дисконт 5–15% от рыночный цены.

Прогноз

В 2019 году средние цены на первичном рынке жилой недвижимости в Москве вырастут на 8%. Рост цен будут стимулировать макроэкономические факторы. Среди них: ослабление рубля, ускорение инфляции, рост ставок по кредитам для строителей. Это увеличит затраты девелоперов и будет стимулировать их повышать цены на новые объекты для поддержания рентабельности. Приведет к удорожанию реформа в строительной отрасли, которая направлена на замену долевого участия покупателей банковским проектным финансированием. Плюс ко всему меняется структура предложения на рынке. Девелоперы строят больше недвижимости дорогого комфорт-класса, из-за чего средние цены увеличиваются.

Если смотреть дальше, то в 2020 году рост цен может продолжиться. А в 2021 году мы прогнозируем новую волну снижения из-за ввода большого объема нового жилья, в том числе по программе реновации. Таким образом, покупка жилья – это не столько способ заработать, сколько способ сохранить сбережения. Плюс надо помнить, что недвижимость – малоликвидный инструмент.

Источник: Росстат, прогноз PSB Research&Strategy

4. ОБЛИГАЦИИ

«13% годовых без риска»

Что такое ИИС

Более высокую доходность, чем по рублевым депозитам, можно получить при использовании индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Государство для стимулирования интереса населения к операциям на фондовом рынке предоставляет возможность получить налоговый вычет от суммы, внесенной на ИИС. Если вы кладете на свой счет 400 тысяч рублей, то на следующий год можете подать заявление и получить от государства возврат НДФЛ в размере 52 тысяч рублей. Переводя на язык инвестиций – это 13% годовой доходности просто за факт внесения денег на счет. ИИС – это обычный брокерский счет, открытый в банке, имеющем на это лицензию. С этого счета вы можете совершать сделки по покупке ценных бумаг на Московской бирже. При этом рыночный риск можно свести к нулю.

Какие бумаги купить

Наиболее близким аналогом депозиту являются облигации. Они имеют купонный доход и срок обращения, по завершении которого происходит полный возврат средств. Облигации выгоднее тем, что их можно продать в любой момент без потери процентов. В этом отличие от досрочного расторжения вклада. При этом доходность облигаций немного выше. Так, по облигациям федерального займа (ОФЗ) сроком на 1 год доходность составляет 7,5%, а на 5 лет – 8,5%. Доходность облигаций Сбербанка находится в диапазоне 8–9% на срок от 0,5 до 5 лет. Таким образом, если положить средства на ИИС и купить ОФЗ, то средняя доходность инвестиций за 3 года составит около 13% годовых без риска! Единственное условие – средства с ИИС нельзя забирать в течение 3 лет, иначе придется вернуть НДФЛ государству.

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

«Сбалансированный портфель»

Учитываем непредсказуемость

Спрогнозировать реальную доходность различных видов инвестиций очень сложно. Взять тот же курс рубля. Предсказать, куда он двинется, сложно даже профессионалам, так как он зависит от множества слабо предсказуемых внутренних и внешних факторов: цены на сырье, геополитика, денежно-кредитная политика мировых центробанков. К примеру, курс рубля за последние 3 года изменялся по отношению к евро в диапазоне от 60 до 90 рублей за евро, а за доллар давали от 82 (январь 2016-го) до 55 рублей (февраль 2018-го). В сумме за 3 года вклады в рублях принесли более высокий доход, чем вклады в евро и долларах, примерно на 13%.

Распределяем капитал

Чтобы оптимизировать риски и выгоды от изменения рыночной конъюнктуры, мы рекомендуем диверсифицировать сбережения и держать порядка 60% на рублевом счете и 40% на валютном вкладе. Если на банковских счетах у вас сформировалась сумма, равная вашему полугодовому доходу, дополнительные средства можно разместить на ИИС. А при наличии крупной суммы часть денег вложить в недвижимость. Такая стратегия позволит сделать ваш капитал одновременно стабильным, ликвидным и приносящим хороший доход одновременно.