Полицейские задержали сразу две банды, которые грабили в Подмосковье особняки

Пока в Московском областном суде разбираются с бандой грабителей из Молдавии, которые совершали вооруженные налеты на подмосковные особняки, полицейские задержали еще две этнические группировки, «работавшие» по тому же профилю.

Поиски членов банды, которая еще с лета 2016-го года грабила частные дома, привели сыщиков в Кабардино-Балкарию. Оказалось, «гастролеры» время от времени приезжали в столицу на конкретные «акции». А после возвращались с награбленным домой и на какое-то время брали паузу. И так – в течение двух с половиной лет.

Группировка работала по богатым поселкам в Красногорском и Истринском районе Подмосковья. В дома врывались обычно ночью. Под дулом пистолета заставляли хозяев отдавать все ценное - открывать сейфы, выворачивать шкатулки с украшениями.

В Кабардино-Балкарии сотрудники подмосковного Уголовного розыска задержали четверых местных жителей.

- При обысках по адресам их проживания изъято 8 единиц холодного оружия, 15 сотовых телефонов, более 30 сим-карт, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Также полицейскими обнаружена часть похищенного имущества: 35 ювелирных изделий и 12 наручных часов. Все четверо уже доставлены в Москву и арестованы.

На текущий момент в уголовном деле фигурируют 6 разбойных нападений, 4 кражи (иногда дома хозяев не было) и одно ограбление - на бизнесмена с деньгами в сумке напали прямо на улице.

По предварительным данным общая сумма ущерба - более 11 миллионов рублей. Впрочем, следователи предполагают, что кабардино-балкарская банда отметилась в московском регионе еще несколькими нападениями. Ищут пострадавших.

Интересно, что буквально накануне в Московской области взяли еще одну этническую группировку, которая занималась разбойными нападениями на дома и кражами. Шесть человек, все граждане Таджикистана. Самому младшему - 21 год, самому старшему - 27.

На их след вышли после нападения на дом в Дедовске. Люди в масках избили владельца и, угрожая, пистолетом заставляли открыть сейф. 52-летний мужчина даже после этого код не назвал. Преступникам пришлось забрать сейф с собой. Там лежало около полумиллиона рублей.

- Также установлена причастность задержанных к совершению трех краж на территории Чехова, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.