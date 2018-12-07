Стартовала продажа билетов на VK Fest 2019

ВКонтакте и Радио Рекорд объявили о старте продаж билетов на пятый, юбилейный VK Fest. Фестиваль пройдёт 20 и 21 июля 2019 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и станет самым масштабным в своей истории.

Первая — ограниченная — партия билетов будет продаваться по самой низкой цене, от 1700 рублей. Постоянные посетители VK Fest получат скидку до 15% на некоторые категории билетов во время первой волны продаж. Билеты будут дорожать по мере приближения фестиваля, приобрести их можно по ссылке (vk.cc/tickets) или в сообществе ВКонтакте (vk.com/fest).

VK Fest — самый большой open-air Петербурга и один из крупнейших фестивалей в стране. В 2018 году его посетили более 90 тысяч человек, для которых работало 350 интерактивных площадок. 1,7 миллиона человек посмотрели прямую трансляцию ВКонтакте.

Программа фестиваля представлена разными тематическими направлениями — от музыки и творчества до видеоигр и технологий. На музыкальные сцены VK Fest в разные годы выходили Баста, Би-2, Звери, Дельфин, Макс Корж, Yellow Claw, Мумий Тролль, Little Big, Don Diablo и Монеточка. В Лектории выступали Максим Фадеев, Михаил Пиотровский, Елена Летучая, Александр Невзоров, Покрас Лампас, Тимур Бекмамбетов и Елена Крыгина. Со своими активностями на фестиваль приезжают известные сообщества ВКонтакте, популярные бренды, музеи и университеты, благотворительные фонды, косплееры, разработчики и издатели компьютерных игр. На VK Fest с поклонниками встречаются популярные блогеры — Катя Клэп, Стас Давыдов, Ида Галич, Марьяна Ро, Big Russian Boss и многие другие.

Программа VK Fest 2019 будет постепенно анонсирована в официальном сообществе фестиваля — vk.com/fest.

Организаторы фестиваля — ВКонтакте и Радио Рекорд. На территории VK Fest не продаются алкогольные напитки, организаторы уделяют особое внимание спорту, образованию и благотворительности.