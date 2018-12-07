2018-12-10T09:26:05+03:00
Происшествия

Подросток, пришедший в школу с ножом, страдает расстройством личности

Районный психиатр просил маму положить 16-летнего Даниила Горбатенко в стационар, но женщина почти год не могла решиться
Семен ЕЛЕНИН
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Некоторые СМИ в четверг писали, что подросток с ножом пытался захватить школу. Однако в следствии это опровергаютНекоторые СМИ в четверг писали, что подросток с ножом пытался захватить школу. Однако в следствии это опровергаютФото: Иван ВИСЛОВ
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В деле 16-летнего Дани Горбатенко, из-за которого в минувший четверг эвакуировали московскую школу 1359, появились новые детали. Напомним, десятиклассник пришел в учебный корпус с длинным клинком. Затем в раздевалке стал вести себя странно - плакать и трясти головой, большой нож лежал рядом. Дети сообщили директору. Сотрудники школы пытались уговорить Даниила отдать нож, однако тот отказался, пригрозив, что покончить с собой. Затем он заперся в одном из кабинетов и никого туда не пускал. Приехали полицейские и психологи. Мальчика удалось скрутить только когда в переговоры вступил его дедушка. Некоторые СМИ в четверг писали, что подросток пытался захватить школу. Однако в следствии это опровергают. Школьник никому не угрожал. В СК возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Проверяют педагогов, одноклассников и родных мальчика.

«Комсомолка» вчера писала, что странное поведение 16-летнего парня можно объяснить нежеланием ложиться в психиатрию - об этом рассказал источник в следствии. Сегодня появилась информация, которая это подтверждает.

Оказалось, еще в начале нынешнего года мама водила Даниила на прием к районному психиатру. У подростка с раннего детства были определенные проблемы.

- Специалист после осмотра и беседы со школьником поставил предварительный диагноз - «расстройство личности», - говорит наш источник. - Однако он не стал брать на себя ответственность окончательного диагноза, поэтому предложил маме поместить сына в стационар психиатрии, чтобы в процессе более углубленного обследования иметь полную картину. Однако женщина почти год не могла решиться на этот шаг. Объясняет, что переживала за сына, что его после такого обследования «закроют» или официальный диагноз, прописанный в документах, в будущем может закрыть ему какие-то дороги. Сам Даниил о рекомендациях врачей знал, но не хотел в стационар. На фоне того, что мама недавно родила, внимание в семье переключилось на маленькую дочь, у парня могло начаться обострение. Вероятно, его угрозы убить себя связаны сразу с несколькими факторами.

Сейчас с Даниилом работают психологи.

- «Расстройство личности» - это то, что раньше называлось «психопатией», - объясняет врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. - Однако недавно наука пересмотрела термины и от этого отказалась. Такое расстройство - еще не уровень болезни. Обычно оно лечится не в стационарах, а на приемах у психотерапевтов. «Диагноз» лишь говорит о том, что личность становится менее гибкой в общении с социумом, возникают проблемы. Хотя бывают и сложные случаи.

Специалист полагает, что Даниил Горбатенко, вероятно, в итоге будет направлен на обследование туда же, куда ему изначально предлагал лечь специалист.

- С одной стороны, внешне это обычная больница, - говорит Федорович. - Палаты, койки. Но при этом - все двери запираются, а на окнах решетки. Сколько он там проведет, сказать сложно. Возможно две, три, четыре недели.

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