С 7 по 12 декабря 2018 на сайте «Комсомольской правды», партнёра фильма «Ёлки Последние», проходила акция «Вселенная добра». Здесь вы могли оставить свой голос за того или иного героя из Москвы и Подмосковья, который совершил доброе дело, подвиг или помог другим. Победитель народного голосования получит приз - билеты на премьеру «Ёлок Последних».

Добрый человек 1. В феврале 2016-го 28-летний приезжий из Киргизии Марат Исаев спустился на станцию метро «Красносельская» по работе - он курьер, должен был доставить очередной заказ. Стоял на платформе и увидел, как на рельсы упала потерявшая сознание женщина. Следом бросился полицейский, который пытался ее поднять. А в тоннеле уже показался поезд. Марат не мешкая кинулся сержанту на помощь. Поднять женщину на платформу уже не успевали, поэтому уложили ее в специальный лоток между рельсами и попадали туда сами. Едва легли - над ними пронесся тормозящий поезд. Спустя несколько недель Марат и сотрудник УВД на Московском метрополитене Артем Королюк получили из рук Президента России Владимира Путина медали «За спасение погибавших».

Добрый человек 2. 9-летний Родион Калинин из подмосковного Протвино - настоящий герой. В октябре этого года мальчик с родителями приехал отдыхать в один из загородных отелей. Купались в бассейне. Взрослые болтали о чем-то своем. Школьник - нырял. И вдруг увидел лежащую на дне девочку лет пяти. До этого она плавала около бортика. Родион плавает с малых лет, в воде чувствует себя свободно. Поэтому без раздумий кинулся спасать девочку. Поднял. Поднял на поверхность. Передал взрослым. Отчим мальчика с другом несчастную откачивали. Она долго не читала, но вдруг изо рта полилась вода, девочка начала кашлять. Потом еще оказалось, что следившая за малышкой тетя на несколько минут покинула бассейн... Девочку спасли. А в областном МЧС отважного Родиона собираются наградить.

Добрый человек 3. В июле прошлого года сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Назаров и Игнатий Орловский, как обычно, патрулировали улицы на севере Москвы. Их задача помогать водителям при поломках, сообщать о неработающих светофорах, поваленных знаках и так далее. На интерактивной карте Назаров с Островским отслеживали пометки водителей о заторах и пробках, и вдруг читают: «В районе дома №7 по улице Беговой застрял кот». Где именно застрял? ЦОДДовцы потратили довольно много времени, чтоб найти мурлыку. Выдал его хвост, который торчал из дыры отбойника. Как кот туда попал, перебежав ТТК с бешеным трафиком - большой вопрос, но застрял он наглухо. Немного помучились, но кота вытащили целым и невредимым. Оказалось - красавец-мейн-кун. А как найти хозяев? Здесь тоже помог интернет. Начали листать объявления о пропаже питомцев и нашли-таки фото отважного покорителя отбойников. Так котик по кличке Майк вернулся домой, а мужики из ЦОДД получили +100500 в карму.

Результаты опроса - в ближайшее время на сайте kp.ru