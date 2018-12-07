2018-12-14T15:39:26+03:00
Общество

«Комсомольская правда» в Москве и создатели фильма «Ёлки Последние» выбирали героя

Вы сами решали, кто посетит премьеру главного новогоднего фильма [опрос]
Александр РОГОЗАПавел КЛОКОВ
Поделиться:
Победитель народного голосования получит приз - билеты на премьеру «Ёлок Последних».Победитель народного голосования получит приз - билеты на премьеру «Ёлок Последних».
Изменить размер текста:

С 7 по 12 декабря 2018 на сайте «Комсомольской правды», партнёра фильма «Ёлки Последние», проходила акция «Вселенная добра». Здесь вы могли оставить свой голос за того или иного героя из Москвы и Подмосковья, который совершил доброе дело, подвиг или помог другим. Победитель народного голосования получит приз - билеты на премьеру «Ёлок Последних».

Добрый человек 1. В феврале 2016-го 28-летний приезжий из Киргизии Марат Исаев спустился на станцию метро «Красносельская» по работе - он курьер, должен был доставить очередной заказ. Стоял на платформе и увидел, как на рельсы упала потерявшая сознание женщина. Следом бросился полицейский, который пытался ее поднять. А в тоннеле уже показался поезд. Марат не мешкая кинулся сержанту на помощь. Поднять женщину на платформу уже не успевали, поэтому уложили ее в специальный лоток между рельсами и попадали туда сами. Едва легли - над ними пронесся тормозящий поезд. Спустя несколько недель Марат и сотрудник УВД на Московском метрополитене Артем Королюк получили из рук Президента России Владимира Путина медали «За спасение погибавших».

Добрый человек 2. 9-летний Родион Калинин из подмосковного Протвино - настоящий герой. В октябре этого года мальчик с родителями приехал отдыхать в один из загородных отелей. Купались в бассейне. Взрослые болтали о чем-то своем. Школьник - нырял. И вдруг увидел лежащую на дне девочку лет пяти. До этого она плавала около бортика. Родион плавает с малых лет, в воде чувствует себя свободно. Поэтому без раздумий кинулся спасать девочку. Поднял. Поднял на поверхность. Передал взрослым. Отчим мальчика с другом несчастную откачивали. Она долго не читала, но вдруг изо рта полилась вода, девочка начала кашлять. Потом еще оказалось, что следившая за малышкой тетя на несколько минут покинула бассейн... Девочку спасли. А в областном МЧС отважного Родиона собираются наградить.

Добрый человек 3. В июле прошлого года сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Назаров и Игнатий Орловский, как обычно, патрулировали улицы на севере Москвы. Их задача помогать водителям при поломках, сообщать о неработающих светофорах, поваленных знаках и так далее. На интерактивной карте Назаров с Островским отслеживали пометки водителей о заторах и пробках, и вдруг читают: «В районе дома №7 по улице Беговой застрял кот». Где именно застрял? ЦОДДовцы потратили довольно много времени, чтоб найти мурлыку. Выдал его хвост, который торчал из дыры отбойника. Как кот туда попал, перебежав ТТК с бешеным трафиком - большой вопрос, но застрял он наглухо. Немного помучились, но кота вытащили целым и невредимым. Оказалось - красавец-мейн-кун. А как найти хозяев? Здесь тоже помог интернет. Начали листать объявления о пропаже питомцев и нашли-таки фото отважного покорителя отбойников. Так котик по кличке Майк вернулся домой, а мужики из ЦОДД получили +100500 в карму.

Результаты опроса - в ближайшее время на сайте kp.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Губкинский университет обучит партнеров «Роснефти» из Индии
В Государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина при поддержке НК «Роснефть» начался образовательный курс по программе  «Интенсификация добычи и повышение отдачи пластов на нефтяных месторождениях»
Новости 24
В Москву придут сибирские морозы
На юго-западе Москвы программа реновации начинается в районе Коньково
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек
В подмосковном Дзержинском, где обрушилось здание, нашли тело погибшего рабочего
Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" БКЛ временно закроют 16 декабря
Московские психиатры разработали фитнес для мозга
До конца года в Москве появятся еще десять новых «стартовых» площадок реновации
В лесопарках Москвы пройдет экологическая операция «Ель»
Из-за сильного снегопада в Москве задержаны более 30 авиарейсов
Дом замгендиректора ХК «Динамо» обчистили на 2,25 млн рублей
Станцию метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря
Интерактивные фотостенды появятся в Москве в преддверии Нового года
Под Рязанским проспектом проложили один из сложных участков тоннеля метро
До Нового года новоселье в столице справят еще около 4 тысяч участников реновации
Ледяные копии мировых достопримечательностей установят на Поклонной горе
К вечеру в Москве сильно ухудшится погода
Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд рублей
В столицу придет резкое похолодание
В Подмосковье задержали мошенника, обворовавшего жителей Химок
В здании Минтруда рухнул лифт с людьми
В столице участники реновации переселяются из 30 домов
Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации
В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»