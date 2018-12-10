2018-12-10T17:04:22+03:00
Общество

В концертном зале «Зарядье» подопечным благотворительных фондов показали мультфильм в сопровождении оркестра

Гостями киноконцерта стали около тысячи детей
Алена МАРТЫНОВА
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Благотворительный киноконцерт прошел на одной из лучших площадок столицы — в концертном зале «Зарядье»Благотворительный киноконцерт прошел на одной из лучших площадок столицы — в концертном зале «Зарядье»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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9 декабря в парке «Зарядье» любимый диснеевский мультфильм «Холодное сердце» звучал по-новому: музыку из него исполнял симфонический оркестр, а главную песню «Отпусти и забудь» - джазовая певица Анна Бутурлина. Такой необычной акцией компания Disney в России и СНГ поддержала около тысячи детей с ограниченными возможностями и тяжелыми заболеваниями, а также сирот и ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Гостями праздника стали подопечные фондов «Обнаженные Сердца», «ОРБИ», «Подари Жизнь», «Фонд Константина Хабенского», хосписов «Вера» и «Дом с маяком» и многих других.

Благотворительный киноконцерт прошел на одной из лучших площадок столицы — в концертном зале «Зарядье», открывшемся в сентябре этого года. Уникальность этого зала — 15 тысяч (!) акустических панелей с элементами дерева махагони, которые обеспечивают зрителям идеальное звучание.

Гендиректор Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан

Гендиректор Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан

- Нам с дочкой очень понравилось, несмотря на то, что мы обе уже смотрели «Холодное сердце», - рассказала гостья Анна Заварзина. - Звук непередаваемый, он был как будто повсюду! В таком празднике мы участвуем впервые, и были приятно удивлены продуманной до мелочей организацией. Деток угощали выпечкой, устраивали мастер-классы, а после концерта каждому вручили пакет с подарками. Все с удовольствием фотографировались у елки и в окружении декораций из мультика. Новый год к нам пришел на три недели раньше!

К слову, благотворительные праздники кинокомпания устраивает уже на протяжении 12 лет. Начиная с 2015 года мероприятия проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах: Туле, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону... В этом году праздник впервые состоится в Великом Новгороде, где дети увидят постановку «Снежная Королева». Всего за 12 лет гостями благотворительных акций стали более 20 тысяч маленьких зрителей.

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