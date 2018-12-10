Сергей Собянин: Инвестиции в Москву увеличились на 70%

Европейские бизнесмены являются основными инвесторами Москвы. Несмотря на санкции, бизнес идет своей дорогой. И за последние восемь лет инвестиции увеличились на 70%. Об этом Сергей Собянин сказал 10 декабря на встрече с представителями ассоциации европейского бизнеса.

- Европейские компании для нас являются основными партнерами. И это, несмотря на санкции. Крупнее партнера у Москвы нет и я думаю, что не будет. Должен сказать, что бизнес идет своей дорогой, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - В последние годы мы наблюдаем увеличение товарооборота.

На встрече обсуждались пути сотрудничества московского бизнеса с европейским. Сергей Собянин напомнил, что в 2014 и 2015 годах вести бизнес в Москве было сложнее. Все говорили о санкциях, думали, что в Москве станет грязно, выключат лампочки и станет небезопасно. Но этого не произошло.

- Один из важнейших показателей - увеличение инвестиций с 2010 года. Казалось бы, что инвестиции должны упасть, но у нас они увеличились более, чем на 70%. Любой европейский город может позавидовать, - сказал мэр города.

Также Сергей Собянин отметил, что в Москве увеличиваются доходы у рабочих. Обсуждалось и количество свободных торговых площадей, которых сейчас в городе практически нет. Сейчас становится больше технопарков, куда приходят крупные производители. Также есть государственные меры поддержки малого бизнеса.

А это, по словам Сергея Собянина, довольно просто объясняется. Чудес нет. Москва - большой город, активный. Власти развивают инфраструктуру, вкладывают деньги в больницы, строительство метро, дорог. В скором времени будет запущено движение на Большой кольцевой линии, расширяется каршеринг, появляются современные сервисы такие, как аренда электросамокатов. Все это меняет отношение жителей Москвы к современному облику города, а также у бизнесменов появляется желание работать в столице. Город становится комфортным.

- Такая стратегия была правильной. На вложенный 1 рубль в городскую инфраструктуру, мы получаем 3-4 рубля частных инвестиций. Любая станция метро, МЦК, дорога оказывает колоссальное воздействие на увеличение инвестиций, - сказал мэр города.

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