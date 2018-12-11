Москва заняла первое место в рейтинге городов по развитию электронного правительства

Москва, по оценке ООН, заняла первое место в рейтинге городов по развитию электронного правительства. По степени внедрения решений "умного города" в жизнь Москва заняла второе место в Европе. Об этом стало известно 11 декабря во время вручения премии "Цифровые вершины".

- Мне очень нравится, что мы первые в мире, и вторые в Европе, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве уже больше десяти лет российские разработчики создают IT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур, а также для повышения личной продуктивности. Новые внедрения в столице оказались довольно полезными. О некоторых проектах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве прошла церемония вручения премии "Цифровые вершины".Фото: Алиса ТИТКО

- Информационные технологии в мире - это не просто какой-то тренд, это наша с вами жизнь. Цифровые технологии оказывают содействие в создании инфраструктуры города, облегчают работу бизнеса. У нас один из самых дешевых и быстрых интернетов в мире. Охват бесплатного Wi-fi в городе, наверное, самый большой. Огромные массивы данных дает правительство, которые используются бизнесом для реализации своих проектов, - сказал мэр города.

В столице стараются развивать полезные для москвичей сервисы в конкретных областых, а не просто, потому что так модно. Много времени уделяется проекту "Московская электронная школа".

- Всех интересуют вопросы образования их детей, поэтому и была создана "Московская электронная школа". Она сейчас делает первые шаги, но объем контента растет в геометрической прогрессии. В ближайшие годы проект накопит уникальные данные и образовательные технологии, которые позволят создать электронное портфолио каждого ученика - от первого класса до выпуска из школы, - сказал мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, в конечном итоге проект позволит не проводить международные и российские олимпиады, ведь и так будет понятно, в каких школах учатся современные "Менделеев" и "Ломоносов". Можно сказать, что это школьная революция.

Используются цифровые технологии и в области здравоохранения. Сейчас уже открыто около 6 млн электронных карт, в которых есть данные о здоровье пациентов (лабораторные исследования, МРТ, информация из стационаров). Предполагается, что электронные карты будут вестись по каждому пациенту в течение многих лет, таким образом, можно будет накопить огромный массив данных, а врачи смогут отслеживать траекторию здоровья.

- Мы должны заниматься не абстракциями, а конкретными вещами. И так в каждой сфере: в "умном доме", "умном транспорте", экологии и так далее. И я уверен, что город Москва будет одним из мировых лидеров среди smart city, - сказал Сергей Собянин.