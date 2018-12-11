2018-12-11T16:13:23+03:00
Общество

Московский кредитный банк запустил карту для пенсионеров «Мудрость»

С 11 декабря 2018 года Московский кредитный банк ввел в карточную линейку новый продукт «Пенсионная карта Мудрость» на базе Национальной платежной системы «Мир»
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Держателям карты «Мудрость» доступно бесплатное снятие наличных в любых банкоматах РФ, а также начисляется 7% на остаток собственных денежных средств. При оплате покупок в любых аптеках клиентам начисляются баллы в размере 5%, а в сети аптек 36.6 и ГОРЗДРАВ– 10% от суммы покупки в рамках программы «МКБ Бонус».

Клиентам, которые примут решение перевести пенсию на карту «Мудрость», будет доступен информационный сервис «Забота». В рамках сервиса «Забота» держатели карты смогут бесплатно получить консультацию медицинского эксперта по вопросам самочувствия и здоровья, записаться к врачу или на обследование, а также обратиться по бытовым вопросам и вопросам организации социального обслуживания и досуга. Эксперты сервиса «Забота» доступны круглосуточно.

Карта «Мудрость» выпускается и обслуживается бесплатно, комиссия за смс-информирование не взимается. Любые переводы в рамках 30 000 рублей и оплата услуг ЖКХ в интернет-банке и мобильном приложении «МКБ Онлайн» - бесплатно.

«Сегодня пенсионеры становятся все активнее: они пользуются финансовыми услугами, путешествуют и осваивают Интернет. На текущий момент в Московском кредитном банке обслуживается более 350 тысяч пенсионеров, и мы планируем увеличить свою долю на рынке пенсионных продуктов до 20%», — прокомментировал директор департамента розничного бизнеса «МКБ» Алексей Охорзин.

«Аптеки 36,6 и Горздрав всегда уделяют особое внимание своим самым уважаемым покупателям. Специальные акции и повышенные скидки в рамках программы лояльности для пенсионеров позволяют совершать выгодные покупки по привлекательным ценам. А совместный проект с «Пенсионной картой Мудрость» - это уникальная возможность стать еще ближе к нашим клиентам и предоставить им индивидуальные привилегии», - заявила директор по маркетингу ПАО «Аптечная сеть 36,6» Елена Недзвецкая.

Узнать подробности и заказать карту можно по ссылке.

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