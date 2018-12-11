Лидеры строительного рынка России объединились с Фондом «Сколково» в поисках новых технологий для улучшения качества недвижимости

Лидеры девелоперского рынка России - компании «Галс-Девелопмент», «Дон-строй Инвест» и «Фодд» - объявили о начале сотрудничества с Фондом «Сколково». Стратегическое партнерство поможет крупнейшим строительным компаниям страны в поиске новых технологий и инновационных разработок, которые будут использоваться при возведении недвижимости. Вместе с Фондом «Сколково» они собираются запустить совместный акселератор технологических стартапов: это первый подобный масштабный проект на российском рынке, который позволит вывести строительную отрасль на еще более современный уровень.

Старт акселерационной программы «Технологии для эффективного строительства и повышения качества жизни» состоится 19 декабря. Участники проекта ставят перед собой задачу по поиску, отбору и внедрению перспективных разработок в строительстве и эксплуатации недвижимости. Программа предназначена для поиска готовых к пилотному внедрению независимых технологических стартапов. Проект поможет вовлечь в строительную отрасль разработчиков инновационных технологий, которые получат возможность усовершенствовать свои разработки и адаптировать их под задачи строителей.

- В следующем году «Галс-Девелопмент» отмечает 25-летие на российском рынке недвижимости и мы по праву гордимся своими проектами, которые формируют новый градостроительный облик Москвы, - подчеркивает президент компании «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин. - В настоящее время наша компания сосредоточена на поиске инновационных разработок, которые позволят вывести качество объектов на новый уровень. Мы видим свою миссию в том, чтобы стать лидирующей инновационной компанией, и нацелены на работу с динамично развивающимися технологическими проектами для повышения экономической эффективности строительства и улучшения качества жизни покупателей недвижимости.

Для разработчиков новых технологий и независимых стартапов сотрудничество с лидерами строительного рынка России — это отличная возможность громко заявить о себе и применить свои технологии на практике:

- Лучшие стартапы получат доступ к огромному рынку, их технологии будут доработаны при непосредственном участии первых лиц компаний-партнеров, ведущих отраслевых экспертов и специалистов Фонда «Сколково», обладающих огромным опытом в развитии технологических стартапов, - рассказывает Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». - Поиск стартапов для участия в программе будет проходить по всей стране, в технопарках, университетах, на открытом рынке; независимые профильные эксперты обеспечат отбор лучших проектов. С победителями отбора будет проведена трехмесячная акселерационная программа для доработки их технологий и обеспечения максимальной эффективности от их дальнейшего внедрения на реальных объектах.

Президент ЗАО «Фодд»Олег Мороз уверен: совместная акселерационная программа с АО «Дон-Строй Инвест» и ПАО «Галс-Девелопмент» позволит вывести строительный рынок Москвы на качественно новый уровень.

- Новые требования к девелоперским проектам, необходимость повысить привлекательность продукта для конечных пользователей, законодательные изменения бросают строителям новые вызовы, - считает Олег Мороз.

По мнению генерального директора АО «Дон-Строй Инвест» Алены Дерябиной, строительный рынок сегодня остро нуждается в инновационных технологиях, которые сделали бы возводимую недвижимость более современной и качественной. Компания еще в 2016 году начала сотрудничество со 120 компаниями-лидерами мирового и российского рынка строительных материалов и инженерного оборудования, заключив соглашение об эксклюзивном доступе к их инновационным разработкам.

- В любой отрасли всегда есть место новаторам, которые, развиваясь сами, двигают вперед и всю отрасль. Акселерационная программа с коллегами по рынку в партнерстве с Фондом «Сколково», безусловно, придаст политике компании мощный синергетический эффект и станет следующим шагом на пути к созданию инновационного продукта, - считает Алена Дерябина. - В том стремительно меняющемся мире высоких технологий, в котором мы живем, работать в этом направлении — единственный шанс быть компанией, задающей тренды для развития всей отрасли.