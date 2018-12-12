2018-12-11T18:08:42+03:00
Москва

Другие правила в HR с Tele2

Оператор выступит партнером ежегодной премии «HR-бренд», учрежденной группой компаний HeadHunter
Поделиться:
Изменить размер текста:

Tele2 учредил собственную номинацию, а директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова стала почетным членом жюри.

Следуя философии «Другие правила», Tele2 использует нетривиальные идеи и новаторские решения для повышения эффективности бизнеса. Эти же принципы применимы и к поиску уникальных HR-подходов. В рамках партнерства премии «HR-бренд» Tele2 учредила собственную номинацию «HR по другим правилам». В ней компания будет отмечать нестандартные проекты в области управления персоналом и организационного развития.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2, избрана почетным членом жюри премии. Елена будет оценивать работы участников и проводить независимую экспертизу проектов с точки зрения бизнес-эффективности.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Избрание Елены Ивановой в качестве почетного члена жюри не только свидетельствует о высоком уровне доверия к ней лично, но и демонстрирует признание профессиональным сообществом достижений Tele2 в области HR. Каждый бизнес стремится к успешному развитию, а профессиональные премии способствуют его общественному признанию. Мы рады внести свой вклад в работу таких авторитетных наград, как «HR-бренд», и я уверен, что членство Елены в жюри будет эффективно для премии так же, как и для Tele2 в целом».

Михаил Жуков, генеральный директор hh.ru:

«В быстро меняющемся мире очень важно вовремя скорректировать свою стратегию и разглядеть новые эффективные инструменты. Это правило полностью применимо к HR, ведь именно специалисты в этой области стоят в авангарде бизнеса. Мы считаем, что партнерство с Tele2 и учреждение номинации «HR по другим правилам» помогут развитию профессионального HR-сообщества и рынка труда в целом».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Правда ли, что на переднеприводной машине нужно всегда давить на газ?
Приходилось слышать, как бывалые водители наставляют новичков, что переднеприводный автомобиль отличается по управляемости от заднеприводного: «В повороте нужно давить на газ, чтобы не улететь в кювет!» Многие слушают эти сказки и попадают в аварии
Что такое ходовые огни, и можно ли их использовать вместо ближних фар?
Правила настоятельно требуют включать ближний свет фар при движении по дорогам общего пользования в любое время суток. Однако, некоторые водители ограничиваются габаритками. Правильно ли они поступают, и какой штраф полагается за подобные проделки?
Новости 24
В здании Минтруда рухнул лифт с людьми
В столице участники реновации переселяются из 30 домов
Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации
В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»
В Подмосковье обокрали тренера сборной России по фехтованию
Столичные врачи общей практики провели около 12 миллионов приемов
Жители Подмосковья напишут «Избирательный диктант»
ЦОДД просит водителей пересесть на общественный транспорт из-за гололеда
Московские камеры научатся определять марки машин
В Москве беспилотные автомобили смогут автоматически пропускать "скорую помощь"
В Подмосковье задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за разбой и кражу
Контроль за продажей пиротехники усилят в преддверии Нового года
На столичных дорогах ремонтируют ограждения за счет виновников аварий
В Москве в продаже появились «Тройки» с изображением парящего моста из «Зарядья»
МАДИ требует проверки всего таксопарка, после аварии на Покровке в Москве
Столичные врачи-урологи ежедневно проводят две - три операции при помощи роботов
В столице на снегосплавные пункты вывезли более 200 тысяч кубометров снега
В Подмосковье проверят информацию о незаконной вырубке деревьев
Москвич закидал соседа яйцами за неправильную парковку
Пенсионер написал заявление на коммунальщиков, которые очистили его квартиру от мусора
Столкновение автобуса и грузовика в Москве попало на видео
Свои решения по улучшению цифровой среды Москвы предложат 500 специалистов
Медицинский вертолет прилетает в любую точку Москвы за 7 - 10 минут
В Москве пассажирский автобус столкнулся с грузовиков