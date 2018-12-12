2018-12-13T01:00:01+03:00
Москва

Другие правила в HR с Tele2

Оператор выступит партнером ежегодной премии «HR-бренд», учрежденной группой компаний HeadHunter
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Tele2 учредил собственную номинацию, а директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова стала почетным членом жюри.

Следуя философии «Другие правила», Tele2 использует нетривиальные идеи и новаторские решения для повышения эффективности бизнеса. Эти же принципы применимы и к поиску уникальных HR-подходов. В рамках партнерства премии «HR-бренд» Tele2 учредила собственную номинацию «HR по другим правилам». В ней компания будет отмечать нестандартные проекты в области управления персоналом и организационного развития.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2, избрана почетным членом жюри премии. Елена будет оценивать работы участников и проводить независимую экспертизу проектов с точки зрения бизнес-эффективности.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Избрание Елены Ивановой в качестве почетного члена жюри не только свидетельствует о высоком уровне доверия к ней лично, но и демонстрирует признание профессиональным сообществом достижений Tele2 в области HR. Каждый бизнес стремится к успешному развитию, а профессиональные премии способствуют его общественному признанию. Мы рады внести свой вклад в работу таких авторитетных наград, как «HR-бренд», и я уверен, что членство Елены в жюри будет эффективно для премии так же, как и для Tele2 в целом».

Михаил Жуков, генеральный директор hh.ru:

«В быстро меняющемся мире очень важно вовремя скорректировать свою стратегию и разглядеть новые эффективные инструменты. Это правило полностью применимо к HR, ведь именно специалисты в этой области стоят в авангарде бизнеса. Мы считаем, что партнерство с Tele2 и учреждение номинации «HR по другим правилам» помогут развитию профессионального HR-сообщества и рынка труда в целом».

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