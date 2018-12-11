Собянин: «Москва снижает налоговую нагрузку на юридических лиц  в 2019 году»

В 2019 году столичные власти снижают налоговую нагрузку на юридических лиц. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во время панельной дискуссии «Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам. Движение вместе?». Мероприятие проходило в рамках финала национальной премии IT-решений для повышения эффективности «Цифровые вершины».

Мэр напомнил, что две трети юрлиц вообще не платили налог на имущество юридических лиц несколько лет назад. И привел пример, когда коммерсант зарегистрировался в заграничной юрисдикции и вообще не платил за недвижимость. При этом другой такой же коммерсант регистрировал свою недвижимость здесь, показывал ее реальную стоимость и платил за нее.

- Это безумная система была она отменена, - сказал Сергей Собянин. - Сегодня платят исходя из кадастровой стоимости.

Теперь, по словам мэра, уровень платежей и наведение порядка в этой сфере позволяют городским властям принимать решения, которые раньше не могли принять. Для примера Собянин напомнил о том, что с 1 января этого года ставка на налог на имущество юридических лиц должна равняться 2%.

- В ближайшее время исходя из анализа поступления налогов на имущество, примем решение разбивки этой динамики лет на пять, - сказал мэр.

Такое решение власти столицы смогли принять именно благодаря поступлению налогов, созданной налоговиками системе и наведению порядка в определении недвижимости.

Мэр отметил, что собираемость налогов не увеличивает налоговое бремя, а уменьшает его.

- Высокая собираемость налогов сподвигнет государство к тому, чтобы не повышать налоги, плохая собираемость прямым образом влияет на постоянное повышение налогов, - подчеркнул мэр.

Как пояснил Собянин, если государство недобирает 20 - 40 процентов налогов, оно вынуждено повышать налоги и нагружать добросовестных налогоплательщиков.

- Это ужасная система, которая ведет в никуда, она разрушает экономику, разрушает социальную справедливость, разрушает все, - считает Собяни.

Одним из решений для правильной организации работы мегаполиса, по мнению Собянина, становится цифровизация. «Одна из главных побудительных причин цифровизации - огромные массивы данных. Как вы можете работать с 12-миллионным городом, с 800 тысячами юридических лиц, не имея информационных технологий? Это просто нереально», - отметил Собянин.