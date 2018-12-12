2018-12-11T18:36:13+03:00
Общество

Джефф Монсон поздравил с новым годом клиентов АЗС «Роснефть»

Боец смешанных единоборств по прозвищу «Снеговик» (Snowman) поздравил москвичей с наступающими новогодними праздниками
Михаил ГОНЧАРОВ
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Автографы Монсона получили многие его фанаты.Автографы Монсона получили многие его фанаты.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ
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Джефф Монсон появился на автозаправке «Роснефть» на Рязанском проспекте в полдень 11 декабря. Автолюбители, которые обычно торопливо пробегают к кассе, застывали на месте, увидев знакомые лицо и богатырскую фигуру.

-Я уже заправился, хотел уезжать, смотрю - Монсон идет! На работу тороплюсь, но хочу с ним сфотографироваться – он отличный боец! - поделился впечатлениями руководитель одной из строительных компаний Аслан.

А сам «Снеговик» в этот день выступал не только в роли звезды. Как и положено помощнику Деда Мороза, он дарил клиентам АЗС «Роснефть» полезные зимние подарки для автомобилей - незамерзайку и щетки, угощал кофе и, накинув фирменную куртку «Роснефть», заливал в баки фирменное горючее Pulsar.

-Меня Монсон заправляет! Монсон! Да, Джефф Монсон! – кричала в телефон владелица черного кроссовера, -Да не прикалываюсь я - сейчас фотки тебе кину!

Работать руками Монсон умеет не только на ринге. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Работать руками Монсон умеет не только на ринге.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Тем временем Джефф деловито спрашивал водителей, стараясь использовать больше русских слов, какой бензин, сколько заливать, вставлял пистолет в бак, нажимал кнопки на колонке. Он дважды в неделю учит русский язык, а работать руками привык не только на бойцовском ринге.

-Когда я учился в университете, денег не хватало. Поэтому каждое лето я устраивался то в бакалейный магазин, то в пекарню. Так что эта работа мне знакома, - рассказал он. А вот заправлять машину ему давно уже не приходилось.

-У меня есть старый автомобиль 2000-го года выпуска, но в Штатах. А здесь я езжу только на такси, - поведал Джефф.

Он поздравил всех посетителей АЗС «Роснефть» с наступающими праздниками и сообщил, что планирует впервые отпраздновать Новый год в России, с семьей.

-2018-й год был очень хорошим, а в 2019-м хочу проводить больше боев, мероприятий и встреч с поклонниками, – поделился планами Снеговик Джефф Монсон.

Боец ММА на один день перевоплотился в сотрудника АЗС. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Боец ММА на один день перевоплотился в сотрудника АЗС.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

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