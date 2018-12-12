Правила уборки снега в Москве 2018: сколько времени дается на очистку улиц, куда жаловаться

В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, какие правила уборки снега в Москве действуют на улицах, во дворах и на крышах зданий во время снегопада.

ВО ВРЕМЯ СНЕГОПАДА

По правилам уборки снега в Москве:

1. Не позже, чем за четыре часа до начала осадков

В такой срок синоптики обязаны сообщить коммунальщикам о надвигающемся на город снегопаде.

2. Три часа

Дается службам ЖКХ для подготовки к непогоде. К ней коммунальщики должны приступить сразу после получения сообщения о предстоящем снегопаде. Дороги начинают обрабатывать противогололедными реагентами на самых опасных участках. Это крутые спуски и подъемы, набережные, мосты, эстакады, тоннели, перекрестки и остановки общественного транспорта. В полную готовность приводят снегоуборочную технику.

На такую же подготовку к плохой погоде дается один час для служб, отвечающих за уборку на МКАДе, транспортных развязках и основных магистралях.

Если снег повалил и продолжает идти, то через три часа дороги снова обрабатывают реагентами.

2. Каждые четыре часа

С такими интервалами должна выходить уборочная техника на дороги при затяжном снегопаде. В обычную погоду спецтехника чистит город три раза в сутки.

Снег с проезжей части собирают в сугробы на обочинах. Эти снежные валы не должны быть выше 1 метра и шире 1,5 метра. Такие «горки» запрещено устраивать на пересечениях улиц, ближе 5 метров от пешеходного перехода, ближе 20 метров от посадочных площадок общественного транспорта, на тротуарах.

3. Каждые три часа

С такими интервалами во время сильных снегопадов обязаны чистить тротуары во дворах и площадки возле подъездов жилых домов. А в хорошую погоду снег и наледь во дворе должны убирать раз в сутки.

4. Не более 24 часов

Такой срок дается коммунальщикам на уборку наваленных сугробов, которая должна начаться сразу после снегопада в таких первоочередных местах:

- оживленных точках – крупные универмаги, рынки, театры, школы, поликлиники и так далее;

- около станций метро;

- на остановках общественного транспорта;

- около въездов в приемные отделения больниц и станций скорой помощи;

- на пешеходных переходах.

5. От двух до девяти дней

В среднем это допустимое время уборки снега после окончания снегопада. В зависимости от мощности стихии и категории дорог сроки вывоза сугробов с городских улиц выглядят так:

При выпавшем снеге до 6 см

- Не более 2 дней – вывоз с магистральных улиц и проспектов международного, регионального и городского значения; магистралей, обеспечивающих радиальные и поперечные связи между частями города; улиц и проездов с незначительной шириной проезжей части (примерно от 6 метров); с МКАДа, ТТК, Четвертого транспортного кольца, Садового и Бульварного кольца; с пешеходных зон общегородского значения, на которых нет движения автомобилей.

- Не более 4 дней – вывоз с улиц и проездов районного значения; городских проездов с поперечным профилем шоссейных дорог и с шоссейных дорог.

При выпавшем снеге до 10 см

- Не более 4 дней – вывоз с магистральных улиц и проспектов международного, регионального и городского значения; магистралей, обеспечивающих радиальные и поперечные связи между частями города; улиц и проездов с незначительной шириной проезжей части (примерно от 6 метров); с МКАДа, ТТК, Четвертого транспортного кольца, Садового и Бульварного кольца; с пешеходных зон общегородского значения, на которых нет движения автомобилей.

- Не более 6 дней – вывоз с улиц и проездов районного значения.

- Не более 9 дней – вывоз с городских проездов с поперечным профилем шоссейных дорог и с шоссейных дорог.

Во всех случаях на каждые дополнительные 5 сантиметров снега прибавляется 1 день для вывоза сугробов.

ПОСЛЕ СНЕГОПАДА

По правилам уборки снега в Москве обязаны потратитьФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

С вопросами и жалобами по уборке снега можно обращаться любым удобным способом:

1. По телефону

- дворы и крыши - в свою управляющую компанию, ТСЖ, собственнику или балансодержателю участка или здания. Ее адрес и телефоны напечатаны на квитанции за коммунальные услуги и вывешены в открытом доступе на портале «Дома Москвы» (dom.mos.ru);

- дворы и крыши - в «Жилищник» своего района. Контакты можно узнать в специальном разделе на портале мэра Москвы;

- дворы, крыши и дороги - на «горячие линии» управы своего района и префектуры своего округа. Номера опубликованы на их сайтах и на портале мэра Москвы;

- дворы, крыши, дороги, тротуары - на «горячую линию» Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) - (499) 264-96-81, пн. - чт. - 8.00 - 17.00, пт. - 8.00 - 15.45. Или владельцу, балансодержателю участка или здания;

- дороги, остановки наземки, обособленные трамвайные пути, участки в радиусе пяти метров от подуличных переходов и вестибюлей метро, входы на станции и платформы на МЦК - в контакт-центр «Московский транспорт» - (495) 539-54-54, 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2) – в случае задержки транспорта из-за сложных погодных условий;

- участки возле заправок, торговых и офисных центров - собственнику, балансодержателю участка или здания;

- подземные переходы – на круглосуточный телефон диспетчерской ГУП «Гормост» - (495) 632-58-46 или по электронной почте - disp-gormost@dom.mos.ru;

- все городские территории - в единую справочную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

2. В электронную приемную

- дворы, дороги, тротуары, парки - на портал «Наш город» (gorod.mos.ru), прикрепив к своему сообщению фотографию и краткое описание проблемы. Нарушения должны устранить в течение восьми рабочих дней;

- дворы, крыши и дороги - на сайте управы своего района и префектуры своего округа. Адреса можно узнать на портале мэра Москвы;

- дворы, крыши, дороги, тротуары - на сайте Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ);

- остановки наземки, обособленные трамвайные пути, участки в радиусе пяти метров от подуличных переходов и вестибюлей метро, входы на станции и платформы на МЦК – на портале «Московский транспорт»;

- подземные переходы – по электронной почте ГУП «Гормост» - disp-gormost@dom.mos.ru;

- все городские территории - на портале мэра Москвы. Сначала надо выбрать из представленного на сайте списка департамент или комитет по теме вашего сообщения. Если затрудняетесь выбрать конкретный департамент, тогда отправляйте обращение с пометкой «В правительство Москвы».