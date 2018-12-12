В Москве за восемь лет вдвое увеличилось количество туристов

За восемь лет количество туристов в Москве, благодаря благоустройству, выросло в два раза. В новогодние праздники обычно в гостиницах было пусто, заполняемость была чуть больше 30%, сегодня это более 90%. Об этом мэр Москвы сказал во время посещения пятизвездочной гостиницы Radisson Blu Олимпийский.

- В последние годы было построено 50 гостиничных комплексов разного уровня. В настоящее время строится и проектируется еще около 30 гостиниц, которые откроют в ближайшие два-три года, - сказал мэр Москвы. - Для города это выгодная история. Доходы городского бюджета от туристического бизнеса тоже рекордные (авт.прим. - в нынешнем году доходы бюджета от туризма и фестивалей составят 112 млрд. рублей). Только эти доходы позволяют реализовать в полном объеме годовую программу реновации в Москве. Это взаимовыгодный бизнес и для города, и для тех, кто занимается туризмом.

В частности, отель Radisson Blu Олимпийский построили в деловом районе Москвы рядом с Проспектом Мира и спорткомплексом "Олимпийский". Он расположен в 4 км от Красной Площади. Удобство должны оценить туристы, которые приедут погулять в столицу. Из самого отеля, в котором 379 номеров (проживание от 5900 рублей), также открывается незабываемый панорамный вид на Москву. В номерах есть бесплатный интернет, можно проживать с животными, а также воспользоваться прачечной и ресторанами. В гостинице смогут останавливаться и бизнесмены, проводить здесь встречи. Тем более здесь есть многофункциональный конференц-зал и шесть переговорных комнат.

В номере отеля Radisson Blu Олимпийский.Фото: Алиса ТИТКО

Всего же в столице для приема гостей есть 1 646 классифицированных гостиниц, в которых свыше 80 тысяч номеров.

Отель Radisson Blu Олимпийский построили в деловом районе Москвы рядом с Проспектом Мира и спорткомплексом "Олимпийский".Фото: Алиса ТИТКО

С каждым годом Москва получает большее признание как один из крупнейших туристических центров мира. Важнейшими факторами повышения туристической привлекательности Москвы стало благоустройство улиц и парков, улучшение работы общественного транспорта, открытие новых гостиниц,

В прошлом году, например, российская столица заняла 2 место среди самых фотографируемых городов мира по версии "Инстаграм" (фото с геотегом "Москва"). Многие фотографии были сделаны на рождественских ярмарках в центре города.

- "Московские сезоны" привлекают миллионы людей. В этом году ярмарки посетили больше 60 млн человек, это даже больше, чем во время Чемпионата мира по футболу (авт.прим. - побывало 4,5 млн. туристов), - отметил мэр города Сергей Собянин.

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