Сайт KP.RU празднует 20-летие

У нас сегодня юбилей! 12 декабря 2018 года сайт KP.RU празднует своё 20-летие. Для нас эта дата очень волнительна, ведь за два десятка лет из сетевого издания с новостной лентой он вырос в лидера медиарейтинга. И хотя этот путь был непростым, мы рады, что прошли его. И что вы, читатели, были все это время с нами.

Желание сделать сетевой ресурс появилось у руководства издания «Комсомольская правда» в 1998 году. Пришло понимание, что за интернетом будущее, а значит, новостной сайт нужно создавать уже сегодня. Сначала на KP.RU публиковались только материалы из газеты, потом появилась своя лента новостей, а в дальнейшем «золотые перья» «Комсомолки» стали писать специально для сайта.

Посещаемость KP.RU росла стремительными темпами и к середине 2000-х KP.RU вышел в топы новостных сайтов. Знаменитая птичка на логотипе стала узнаваемой для российских читателей, о сайте заговорили как об авторитетном ресурсе, где всегда можно найти оперативные и точные новости.

А в 2008 году «Комсомольская правда» перешла на принцип «digital first». Теперь материалы в первую очередь публиковались онлайн, и уже после того, как прошли «обкатку» читательским интересом, был сделан анализ откликов, находили свое место в газете. Еще спустя время kp.ru запустил мобильное приложение. А год назад сайт представил обновленную версию издания.

Мы смогли сохранить и развить нашу масштабную региональную сеть - 60 редакций в городах России и за рубежом, журналисты которых первыми прибывали на место событий. Ежедневно на сайте KP.RU публикуется более тысячи новостей. Среди них - не только новости и аналитика, но и видеотрансляции ярких событий, фоторепортажи, подкасты, дискуссии. На KP.RU в среднем появляется 100 тысяч комментариев в неделю, а это, наверное, показатель, что наша работа не оставляет вас равнодушными. Плюс, на группы «Комсомольской правды» в соцсетях подписано 2,3 миллиона человек.

Сайт KP.RU не раз становился лауреатом различных премий, в том числе «Золотой сайт» (2012, 2013), «Премия Рунета» (2007, 2008), Mediametrics за самую активную аудиторию в соцсетях среди СМИ (2016). В этом году KP.RU был признан лучшим по росту цитируемости в соцмедиа и взял награду в специальной номинации от Brand Analytics на премии «Медиа-Менеджер России - 2018».

Сейчас KP.RU входит в десятку самых популярных русскоязычных сайтов среди пользователей во всем мире. По данным сервиса liveinternet, только за последний месяц число уникальных посетителей сайта составило 49,5 миллионов человек.

Все эти 20 лет мы стремились быть лучше и если честно, до конца не верится, что нам уже так много и вас у нас так много! Нас переполняет искренняя благодарность, что все это время вы были с нами и делали нас лучше. Спасибо вам! Мы вас не разочаруем, обещаем!