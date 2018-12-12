2018-12-12T16:20:29+03:00
Происшествия

В Москве ясновидящая во время «снятия сглаза» украла у замбухгалтера Минобразования 1 млн рублей

«Волшебница» заявила 64-летней женщине, что все ее сбережения обязательно нужно «почистить»
Семен ЕЛЕНИН
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«Волшебница» заявила, что сглаз кто-то из недоброжелателей наложил на деньги, которые хранятся у пенсионерки дома.«Волшебница» заявила, что сглаз кто-то из недоброжелателей наложил на деньги, которые хранятся у пенсионерки дома.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московские полицейские ищут очередную чародейку-мошенницу. Ее жертвой стала 64-летняя жительница Отрадного.

- 6 декабря к ней на улице подошла неизвестная женщина и сказала, что она ясновидящая, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах. - Ясновидящая заявила, что видит на пенсионерке сильную порчу и этот сглаз нужно снимать немедленно, иначе будут серьезные последствия вплоть до смерти. В этот момент к ним подскочила еще одна прохожая. Она настоятельно порекомендовала москвичке слушать ясновидящую. Мол, она очень сильный экстрасенс, в свое время помогла ей.

Дальше мошенницы разыграли стандартную схему. «Волшебница» заявила, что сглаз кто-то из недоброжелателей наложил на деньги, которые хранятся у пенсионерки дома. Но она может спасти ее от неминуемой беды. Для этого нужно лишь «почистить» денежки, снять с них проклятье. Словом, так запудрили своей жертве голову, что та послушно сходила домой, собрала всю хранившуюся наличность и послушно принесла ясновидящей.

- Неизвестная наказала положить деньги в пакет, провела необходимую процедуру, разминая купюры, и вернула пакет москвичке. Сказала, что пакет несколько дней нельзя открывать, иначе сглаз вернется и будет только хуже. Пенсионерка послушно ждала несколько дней. Стоит ли говорить, что когда она открыла пакет, вместо денег там были обычные бумажки?

По словам источника, улов мошенницы - 400 тысяч рублей и 7,5 тысяч долларов.

В пресс-службе столичной полиции говорят, что сумма ущерба устанавливается и не раскрывают личность пострадавшей.

Между тем наш источник в следствии сообщает, что пострадавшую зовут Татьяна Кочнова, она работающая пенсионерка, занимает пост заместителя главы Департамента бухгалтерского учета Министерства образования и науки РФ.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», это до 6 лет лишения свободы, - комментируют в ГУ МВД по Москве. - Преступницу и ее сообщницу ищут.

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