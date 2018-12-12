Замок чаеторговцев Филипповых в центре Москвы признали памятником архитектуры

Дом-замок с кокошником на пересечении Яузской улицы и Яузского бульвара признан памятником архитектуры. Двухэтажное здание считается образцом модерна начала XX века. Теперь его внесли в список объектов культурного наследия регионального значения. Дом находится под охраной государства.

Сначала постройка была классическим усадебным флигелем XIX века. Затем архитекторы превратили ее в модерновый особняк c необычной башней-кокошником. Тогда у здания появился подвал и надстройка на втором этаже.

В начале XX века усадьбу купила семья Филипповых, известных московских чаеторговцев. Здесь находились не только жилые, но и торговые и складские здания. Саму усадьбу переделали под средневековый замок.

- Современный, несколько затейливый облик особняк Филипповых приобрел в 1906 году, когда его фасад перестроили по проекту архитектора Александра Красильникова в стиле модерн, - рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Кроме того, после перестройки в подвале здания расположились прачечная и квартира служащего домовладельца, на первом этаже - доходные квартиры, а на втором жил сам Филиппов. Сейчас в особняке находятся офисы. Фасады здания полностью сохранили облик начала прошлого века.

Угол здания украшает башенка с конусообразной крышей, а второй этаж - бельведеры, то есть пристройки, похожие на балконы, в виде эркеров. Их венчают фигурные аттики, один из которых напоминает кокошник.

Поскольку особняк официально стал объектом культурного наследия и охраняется государством, любые ремонтные или реставрационные работы теперь в нем могут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия и после согласования с ним. Особняк запрещено сносить, а его исторический облик нельзя нарушать.