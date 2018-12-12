Новогодний чес: кто из звезд сериалов подрабатывает Дедом Морозом и Снегурочкой

Переодетыми в костюмы главных новогодних персонажей соседями или приглашенными в гости актерами ТЮЗа уже никого не удивить. Москвичам - звезд сериалов подавай! Чтобы из телевизора и сразу к ним под елочку. Новогодние предложения в пометкой VIP не пугают столичных толстосумов. Услуга «Дед Мороз и Снегурочки из сериала» в этом сезоне пользуется особым спросом.

- Нам, пожалуйста, того красавчика с овчаркой из «Возвращение Мухтара», а нам Настюху из «Глухаря», - делают заказы клиенты.

И ведь приходят же! Сразу скажем, такое по карману далеко не всем. Но помечтать перед Новым годом не вредно, а даже полезно. «Комсомолка» разобралась, кто из популярных актеров водит хоровод под вип-елочками и сколько это стоит.

ПОД ЕЛОЧКУ С ЖЕНОЙ И МУХТАРОМ

Звезда сериалов «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев - Дед Мороз с 23-летним стажем. Впервые костюмчик главного волшебного персонажа он примерил еще будучи студентом Щукинского училища. Потом были утренники в детских садах и корпоративы. Снегурочек секс-символ отечественных сериалов как перчатки не меняет. Работает в паре с женой, мамой троих его детей Лелей Моисеевой.

Алексея Моисеева можно назвать еще и самым спортивным Дедом Морозом. Фото: личный архив А. Моисеева

Главной новогодней фишкой пары был пес Мухтар, который вместе с ними поздравлял мальчишек и девчонок. Но в августе этого года питомца не стало. В агентствах клиентов успокаивают, мол найдут ему замену. Так что заказать артистов можно в трио с овчаркой.

- На наших праздниках весело бывает не только детям, но их родителям. Конечно, заказы специфические, клиенты люди очень обеспеченные. Однажды выступали в дорогом особняке в Подмосковье. Так вот владелец сразу предупредил, что он в новогоднем балагане не участвует. Но в своем кожаном кресле сидел не долго. Уже через пять минут водил хоровод под елочкой, забыв про статус и возраст, - рассказал «КП» Алексей Моисеев. - Были и каверзные случаи. Однажды мальчик сорвал с меня бороду. Но разоблачение не удалось, отшутился, что Снегурочка уговорила побриться.

Сериалы: «Простые истины», «Будем знакомы», «Граница: Таежный роман», «Дальнобойщики», «Сыщики», «Сокровища мертвых», «Московская сага», «Форс-мажор», «Женские истории», «1941», «ЧОП», 4 – 10 сезоны сериала «Возвращение Мухтара».

КОГДА НАПАДАЮТ ДЕТИ, СПАСЕТ ЗАЙЧИК

Мария Болтнева – артистка театра и кино, получившая известность, благодаря роли Насти, подруги Дэна, в популярном телесериале «Глухарь» не скрывает, что подрабатывает Снегурочкой. Шубка этой блондинке к лицу. В перерывах между съемками и спектаклями, график актрисы расписан на полгода вперед, и в этом году она будет радовать столичных мальчишек и девчонок.

Мария Болтнева не скрывает, что подрабатывает Снегурочкой. Фото: личный архив М. Болтневой

- Обожаю новогоднюю атмосферу. Это всегда потрясающее ощущение волшебства. Одевая шубку Снегурочки становишься частью праздника, - рассказала «КП» Мария Болтнева. - Но я не всегда Снегурочка, однажды на благотворительном новогоднем утреннике была Бабой Ягой. Да так вжилась в роль злодейки, что меня буквально пришлось спасать от детей. Мы решили в догонялки поиграть, так они меня не только догнали, но еще и повалили на пол. На помощь пришел Дед Мороз, а Зайчик.

Мария не только популярная актриса, но и мама троих сыновей-близнецов. Ее мальчишкам в ноябре исполнилось 7 лет. В дедушку они еще верят.

- К ним тоже придет Дед Мороз. Я еще не заказала, но сделаю это в ближайшие дни, - поделилась планами Мария.

Сериалы: «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Сваха», «Формула стихий», «Глухарь 1, 2, 3», «Мамочки», «Доктор Рихтер» и многие другие.

СЕЙЧАС СПОЮ…

В многочисленных сериалах, в которых успел сняться 32-летний Максим Мальцев, роль Деда Мороза ему играть не приходилось. Многие помнят его в образе полицейского в полнометражном фильме «Новогодний рейс». Но настоящая слава пришла все-таки после съемок в сериале «Солдаты», где он сыграл сержанта-контрактника Антона Папазогло.

Максим Мальцев еще и споет под елочкой. Фото: личный архив М. Мальцева.

В отличии от большинства коллег, которые дедоморозили со студенческих лет, выпускник Щукинского училища в этом деле новичок. Впервые бороду примерил всего три года назад.

- Подруга актриса Анна Неверова была Снегурочкой и пригласила меня в пару. Скажу я вам, работа отличная, сплошной позитив: дети, елки и всеми любимый салатик "Оливье". Коллеги пугали рассказами про пьяных мам и пап, но мне такие не попадались. Да и разоблачений от шустрой ребятни, не было: борода всегда оставалась при мне. Я страсть, как люблю малышей удивлять. Прежде чем прийти в гости, узнаю о них все самое интересное: какие мультики любят, кем хотят стать, о чем мечтают. С порога выдаю полное досье и вот уже Маши, Паши и Кати верят, что я настоящий волшебник, - рассказала «КП» Максим Мальцев.

А еще Дед Мороз Максим удивляет детей и их родителей музыкальным репертуаром. Поет и играет на гитаре те самые всеми любимые с детства: «В лесу родилась елочка» и «У леса на опушке».

Сериалы: «Простые истины», «Бальзаковский возраст», «Солдаты», «Глухарь», «Глухарь-2», «Дневник доктора Зайцевой-2», «Кухня-4», «Горюнов», «Казаки» и другие.

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