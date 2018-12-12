2018-12-12T20:14:18+03:00
Общество

Защитник московского «Спартака» пытался скрыть на таможне часы Roleх

Возвратившийся из Рима футболист Самуэль Жиго, по всей видимости, не ожидал столь тщательного досмотра в Шереметьево
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Футболист Самуэль Жиго.Футболист Самуэль Жиго.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Французский футболист Самуэль Жиго, который с июля нынешнего года играет за московский «Спартак», попался c дорогими часами Roleх на таможне в Шереметьево. Жиго прошел по «зеленому коридору», не сообщив, что при нем товары, подлежащие таможенному декларированию. Коробки от часов «Rolex» при осмотре багажа заметил сотрудник таможни и спросил о содержимом. Тогда Самуэль показал одни часы на руке, другие достал из внутреннего кармана куртки.

- В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товаров, инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы. Часы были изъяты, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Шереметьевской таможни.

На футболиста «Спартака» завели административное дело, так как в его действиях усматриваются признаки правонарушения по статье 16.2 КоАП РФ. Если экспертиза подтвердит, что это были часы «Rolex», то Жиго придется выплатить административный штраф в размере от 1/2 до двукратного размера их стоимости. Более того часы могут конфисковать.

- Как футболист должен был поступить, чтобы у него не изъяли часы? - спрашиваю у представителей таможни.

Часы Самуэля Жиго. Фото: Шереметьевская таможня

Часы Самуэля Жиго. Фото: Шереметьевская таможня

- Декларировать, если купленные в других странах товары превышают стоимость 10 тысяч евро. И идти по «красному коридору». Здесь речь, по всей видимости, о часах с корпусом из драгметалла. Такие товары лучше декларировать и при выезде из России, подтверждая документами, что это личные часы, - рассказали сотрудники Шереметьевской таможни.

Вторые часы Самуэля Жиго. Фото: Шереметьевская таможня

Вторые часы Самуэля Жиго. Фото: Шереметьевская таможня

По всей видимости, Самуэль Жиго не ожидал, что сотрудники таможни отнесутся к досмотру футболиста так внимательно. Поэтому решил не платить налоги. Тем более футболист официально вообще возвращался из римской клиники, где проходил лечение после травмы. Напомним, что Жиго еще в сентябре получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава во время матча с «Зенитом». В римской клинике «Вилла Стюарт» спортсмену сделали пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска. Но, видимо, что Жиго не все время был в больнице, а еще и нашел время для шоппинга. Уже 7 декабря футболист провел первую тренировку на базе клуба в Тарасовке, а вот часами «Rolex» пока похвастаться не может — они все еще на экспертизе, после которой будет приниматься решение о наказании (по данной статье часы могут и конфисковать).

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