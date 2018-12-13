Наше Подмосковье. Создавая будущее

В клинский колледж «Подмосковье» Андрей Воробьёв приехал вместе Акселем Бензе, директором завода «Мерседес», который достраивают в соседнем Солнечногорском районе. Там уже начался монтаж оборудования, идет набор работников.

Завод сейчас активно сотрудничает с колледжем «Подмосковье» - учебное заведение готовит для предприятия будущих специалистов. Самые талантливые и перспективные учащиеся - около 450 человек - перешли на дуальное обучение. То есть теоретическую часть они получают в стенах учебного заведения, в том числе в оборудованных самой современной техникой классах, а практическую - непосредственно на заводе.

- То, что я после выпуска смогу работать на автозаводе известного бренда, дает дополнительную мотивацию, - признается третьекурсник Илья Белоусов, будущий дипломированный специалист по техобслуживанию и ремонту автомобилей. - Это большая удача - учиться на таком колоссальном оборудовании. Всему досконально учат, все понятно сразу. Есть наглядные стенды с двигателями, мы подключаем блоки проверочные, которые выявляют ошибки, а мы их устраняем.

В колледже Андрею Воробьёву и Акселю Бензе показали основные локации, где учат ребят, будущих работников завода, - окрасочный цех, мастерские техобслуживания и шиномонтажа, сварочный и слесарный цеха, лабораторию автоэлектрики.

- Аксель, я хочу поблагодарить вас лично и «Мерседес», - обратился к гостю губернатор, - потому что с вашим приходом очень много современного, важного стало происходить, в том числе и в области профессионального образования. Мы с недавнего времени реализуем большую программу, смысл которой - модернизировать каждый техникум, каждый колледж, чтобы он соответствовал требованиям сегодняшнего дня, чтобы выпускники могли спокойно найти работу, были востребованы, получали хорошие деньги. Поэтому наша задача - тесно работать с нашими корпорациями, инвесторами. Не только с «Мерседесом», но и с РЖД, «Аэрофлотом», «Шереметьево» и другими компаниями. Инвесторы приходят туда, где есть люди, которые могут качественно выполнять свою работу.

К слову, среди действующих сотрудников нового завода «Мерседес» уже есть выпускники колледжа «Подмосковье» - таких около полусотни человек. Например, Илья Трифонов сейчас работает на производстве машин инженером-технологом.

- Я устроился в мае, пройдя собеседования и тесты. В компании очень внимательно смотрят на качество полученного человеком образования. Устроился, потом прошел пятинедельные курсы в Индии - нас на действующем там заводе обучали сборке автомобиля. В компании есть перспективы карьерного роста, хорошая зарплата. И я очень благодарен колледжу «Подмосковье», всем нашим преподавателям.

Илья отметил, что он выпускался из колледжа еще в 2009 году и в чем-то даже завидует нынешним учащимся.

- Колледж очень сильно продвинулся в материальном и учебном плане, когда я учился, такой базы не было. Я уверен, что действующие студенты станут хорошими специалистами.

Андрей Воробьёв пообщался со студентами и директорами профессиональных образовательных учреждений из разных муниципалитетов области.

Он особо отметил, что ребята, поступающие в профессиональные колледжи, должны идти в ногу со временем, представлять себе вызовы современного рынка труда.

- Я хотел бы поблагодарить преподавателей за то, что они профессионально относятся к своей работе, стараются делать так, чтобы техникумы, колледжи соответствовали духу времени, - сказал губернатор. - Я очень надеюсь, что наши партнеры в дальнейшем будут также работать с подмосковными учебными заведениями.

Конкретно

А В ЭТО ВРЕМЯ

Наследники Чайковского

В Клину Андрей Воробьёв проверил работу Детской школы искусств имени Петра Ильича Чайковского.

Клин, напомним, известен прежде всего на всю страну как город, в котором провел свои последние годы жизни великий русский композитор. И сейчас здесь растут новые музыкальные таланты - в ДШИ на текущий момент учатся более 1800 ребят, работают отделения фортепиано, народных, струнно-смычковых, духовых и ударных инструментов.

Губернатор первый раз посещал эту школу еще в 2013 году и тогда поручил провести ее масштабную реконструкцию. В итоге было построено два новых корпуса, появился новый учебный блок. Причем все работы только за счет регионального и муниципального бюджетов. Когда реконструкция будет полностью завершена, общая площадь школы превысит 10 тысяч квадратных метров. Это сделает ее самой большой детской школой искусств Московской области.

На текущий момент клинская ДШИ является площадкой для областных и всероссийских творческих проектов - школа искусств «Времена года», конкурсы «Русская музыка» и «Кубок виртуозов».

- У нас очень много одаренных детей, они проходят предпрофессиональную подготовку, многие попадут в творческие вузы, - говорит министр культуры Московской области Нармин Ширалиева. - И, конечно, в ДШИ есть потребность в том, чтобы делать масштабные отчетные концерты. Здесь 70 классов по разным направлениям, у каждого ученика есть родители, бабушки, дедушки - не хватает мест, чтобы всех их посадить. Вот сейчас ребята готовят новогодний спектакль, и им, конечно, хочется пригласить своих родителей и друзей, а в зале всего 200 мест. Поэтому впереди строительство нового корпуса школы с большими залами, где мы сможем принять еще 600 детей.

Андрей Воробьёв во время визита в школу вместе с ребятами нарядил главную здешнюю новогоднюю елку - развесили гирлянды, игрушки. В том числе и несколько десятков шариков с надписью «Зима в Подмосковье».

- У нас большая акция - «Зима в Подмосковье», - рассказал губернатор. - Мы хотим, чтобы в Московскую область приезжало отдыхать много гостей и все, кто живет в регионе, тоже могли здесь весело проводить время.

Подробнее о праздничной акции «Зима в Подмосковье» читайте в ближайших номерах «Комсомолки».