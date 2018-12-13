2018-12-18T14:18:44+03:00
Происшествия

Пожар в ТЦ Мега Белая дача в Москве случился из-за неисправной гирлянды: эвакуированы более 500 человек

В одном из самых крупных торговых центров Подмосковья, ТЦ Мега Белая дача, произошел пожар [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Из здания торгового центра были эвакуированы более пятисот человек.Из здания торгового центра были эвакуированы более пятисот человек.
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В полдень четверга, 13 декабря, пожар вспыхнул в одном из самых крупных торговых центров Подмосковья ТЦ Белая Дача в Котельниках. Сигнал о возгорании автоматически поступил в службу спасения. На месте пожарные были уже через три минуты. Оказалось, что горит новогодняя гирлянда, украшавшая фасад на уровне второго этажа, недалеко от входа в «Ашан».

Первые минуты пожара ТЦ МЕГА Белая Дача.

- Из здания торгового центра были эвакуированы более пятисот человек. Это сотрудники магазинов и посетители. Возгорание на площади в 10 квадратных метров было ликвидировано в течение 15 минут, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.

ТЦ МЕГА Белая Дача загорелась в подмосковных Котельниках.

Никто не пострадал. Сейчас торговый центр закрыт, внутри работают эксперты, которые устанавливают причину случившегося.

Возгорание сняли на камеры мобильных телефонов десятки очевидцев. В соцсетях люди обсуждают случившееся.

Эвакуация посетителей ТЦ МЕГА Белая Дача.

- Нас вывели сотрудник охраны ТЦ. Внутри уже был запах дыма и мы с дочкой не на шутку перепугались. Вспомнилась трагедия в ТЦ Кемерова. Но к счастью, все обошлось, - рассказала очевидец москвичка Инна Можарова.

Как удалось выяснить «КП», торговый центр частично возобновит работу после 15.00.

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