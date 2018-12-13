Штраф за нахождение в метро с кофе повышать не будут

В столичном метро двух девушек облили кофе из пластиковых стаканчиков. Верхняя одежда была испачкана, а в ответ: "Извините. Поезд резко затормозил". Кто виноват? Машинист или неумелый держатель стаканчика кофе? А главное - кто будет платить за пальто, которое нужно сдать в химчистку? С этими же вопросами девушки обратились к члену комиссии по безопасности и представителю района Крылатское в Мосгордуме Евгению Герасимову.

- Мои помощники видели, что пассажиры берут с собой кофе из кафе, автоматов, которые находятся рядом со станциями метро. И штрафы за нахождение в метро с напитками и мороженым в открытой таре есть - 100 рублей, только это смешные суммы. Если человека реально облили, испортили куртку или шубку, то в химчистке попросят совсем не 100 рублей, а 1000-1500 рублей. Именно поэтому, как мне кажется, нужно обсудить сумму штрафа, - рассказал "Комсомольской правде" Евгений Герасимов.

А вот в Департаменте транспорта Москвы проблем с кофе в метро не видят. Хотя при этом символический штраф 100 рублей записан в статье 10.9 КоАП РФ, но практически не применяется. В столичном метрополитене затруднились с ответом, когда в последний раз штрафовали кого-то за нахождение в метро с кофе.

- Мы спросили руководителей крупнейших метрополитенов в мире их отношение к кофе в стакане с крышкой в метро - положительное. Никаких серьезных проблемных вопросов к кофе в стакане с крышкой нет, - отреагировали в Департаменте транспорта Москвы.

Однако в ближайшее время на заседании комиссии по безопасности в Мосгордуме все равно будет поднят этот вопрос.

- Моя цель - не запрещать. Но, если есть обращения от москвичей, то мы их должны рассматривать. Они считают, что это проблема. А также есть вопрос к спицам в метро. Есть люди, которые вяжут прямо вагонах. Это понятно, что дорога может быть длинной, но спицы - это острые предметы, которые могут травмировать пассажиров, которые находятся рядом. Опять же, это не мое предложение. Но рассматривать вопрос будем, - говорит член комиссии по безопасности в Мосгордуме Евгений Герасимов.

Тут уже напрашивается вопрос, а как быть с теми, кто ест сильно пахнующую еду в вагонах? Например, бургеры. Давайте их тоже штрафовать хотя бы рублей на 200? Ведь они же потом еще, наверняка, возьмутся жирными руками за поручни эскалаторов.

КСТАТИ

За что еще в метро должны штрафовать на 100 рублей (согласно статье 10.9 КоАП РФ):

- провоз огнестрельного оружия, колющих и легкобьющихся предметов без чехлов (упаковки), в том числе лыж и коньков, мелкого садового инструмента с открытыми острыми частями;

- провоз животных и птиц вне клеток и специальных контейнеров (сумок);

- прослушивание аудиозаписей без наушников;

- спуск пассажиров на пути движения поездов;

- передвижение по станции и по подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликах;

- нахождение на территории метрополитена в пачкающей, зловонной одежде, с багажом, предметами, продуктами (в том числе напитками и мороженым в открытой таре), которые могут испачкать пассажиров, вагоны, сооружения и устройства станций;

- бег по эскалатору, сидение и установка вещей на ступенях и поручнях эскалатора;

- пользование без надобности связью "пассажир - машинист";

- перемещение по неработающему эскалатору без разрешения работников метрополитена.

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