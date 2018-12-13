Москвичи радуются снегопаду: "Выбегу на улицу и брошусь лицом в снег"

Снегопад в Москве 13 декабря, похоже, обрадовал жителей города. Они пишут в соцсетях стихи о белоснежной зиме и приближающемся Новом годе. И даже переписывают известные строчки из песен.

- А я иду шагаю по Москве и я еще пройти смогу! Соленый Тихий океан! Канаду и Америку! Под синим небом парус распущу уже я знаю с кем! А если я за домом за грущу под снегом я палатку размещу и вспомню о Москве! - написала Екатерина Костина.

iskuzmina Утреннее.... Зимнее... Снежное ...

Кто-то считает, что снег привезли их друзья из Южно-Сахалинска и Тюмени. А другие, что "всему виной" новогоднее украшение Москвы. Мол, город украсили, люди дома ставят елки, поэтому и снег стал падать как надо.

- Обратный отсчет до Нового года, официальное начало активного постинга елок и снега, - написала Елена Кутузова.

- Сейчас закончится зачет, я выбегу на улицу, брошусь лицом в снег, поваляюсь в снегу, потом мы с Кирой пойдем домой, и я буду читать дипломный проект, - написала Вона Червона.

catarious Зима долгая, лес рядом - таких фотографий будет великое множество

- Вот это настоящий Jingle Bells в Москве. Больше снега, больше, - написала Мария Колесникова.

Москвичи продолжают постить фотографии, сделанные на Манежной площади, возле Парка Горького, где устанавливают праздничные елки. А коммунальщики тем временем выгнали на улицы города спецтехнику и убирают снег. Может поэтому некоторым москвичам показалось, что снега не так уж и много?

- Красная площадь - это что-то из детства, очередь в Мавзолей, Оружейная палата, эскимо... Москве не хватает снега, - написала Елена Румянцева.

Сами же коммунальные работники этот снегопад называют не столь интенсивным, чтобы отправлять на уборку максимальное количество людей и техники. Если москвичи обратили внимание, то убирают снег всегда. Например, четыре дня назад последствия снегопада ликвидировали 6500 единиц спецтехники.

- Проводятся уборка снега и противогололедная обработка. Все снегосплавные пункты готовы к приему и утилизации снега, - говорят в Городском хозяйстве города Москвы.

trofimova.ti Такое я увидела в парке.

КОММЕНТАРИЙ

- В Центральном округе вся уборочная техника коммунальной службы перешла на круглосуточный режим работы, - сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО.

Для уборки дворовых территорий задействовали более 3 000 дворников. Проезжую часть убирают почти 1250 единиц техники и 1892 дорожных рабочих. Снег грузят на самосвалы и вывозят на мобильные снегосплавные пункты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Хоть машину бросай": из-за снегопада Москва встала в многокилометровых пробках

По данным синоптиков Гидрометцентра России в четверг, 13 декабря, в Москве выпало около пяти миллиметров осадков. Это первый настоящий снегопад этой зимы. О нем городские власти предупреждали заранее. Но просьбу отказаться от использования личного транспорта, услышали не все. Как результат — многокилометровые пробки. (подробности)