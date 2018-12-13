2018-12-13T19:08:41+03:00
Общество

Московский зоопарк дарит 40% скидку на новогодние билеты

Купить билеты дешевле можно будет 31 декабря
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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31 декабря зоопарк будет работать в другом режиме: с 9.00 до 15.0031 декабря зоопарк будет работать в другом режиме: с 9.00 до 15.00Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Гости столичного зоопарка получат новогоднюю скидку - билеты 31 декабря в кассах будут стоить 300 рублей. Такой подарок решили сделать, чтобы подарить семьям по-настоящему праздничное настроение.

- Мы хотим подарить каждому посетителю хорошее настроение и много ярких эмоций, поэтому 31 декабря на покупку билетов будет действовать особая новогодняя скидка, - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Посетителей будет ждать не только прогулка, но и возможность отправить письмо Деду Морозу с помощью Волшебной почты, сделать фотографии в тематической зоне, одна из которых находится в гостиной Дома Клюева.

Кстати, 31 декабря зоопарк будет работать в другом режиме: с 9.00 до 15.00. Стоит учитыаать, что посетителей пустят на территорию до 14.00. Остальные новогодние дни (с 1 по 8 января) зоопарк будет работать с 9.00 до 17.00. Билетные кассы закрываются за час дт закрытия зоопарка.

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