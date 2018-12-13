Фестиваль WG Fest: "танкисты", металлисты и новый Танколет

Сейчас Wargaming Fest — это, без сомнений, самый масштабный фестиваль для поклонников онлайн-игр. С чего всё начиналось? Как вам пришла идея провести мероприятие подобного формата?

Действительно, WG Fest масштабен и мы этим гордимся. Идея запустить WG Fest родилась из желания отблагодарить поклонников наших игр, которых мы давно воспринимаем как старых друзей. Например, добрая половина «танкистов» с нами уже больше пяти лет, и подобную привязанность нельзя оставлять без ответа. Семейный формат WG Fest — тоже сама собой разумеющаяся вещь: ведь у большинства игроков в «Танки», «Корабли» и «Самолеты» уже есть семьи, а друзья и возлюбленные есть у всех. Москва как место проведения — опять-таки естественный выбор: это крупнейший город СНГ, региона, где каждый пятый — «танкист».

Чего ожидать от этого Wargaming Fest? Будут ли изменения в организации, стиле, программе фестиваля?

Мы идем по накатанной, как танк. Формула фестиваля остается прежней — праздник семьи и друзей — но он расширяется год от года. В 2018-м WG Fest разместится на 3 гектарах и предложит гостям 28 зон активностей для любого возраста, и мы будем показывать еще больше наших игр. В этот раз у нас будет 15 000 гостей из 40 стран. Традиционно сменились музыканты-хедлайнеры: в прошлом году у нас была группировка «Ленинград», в этом главные звезды — Sabaton, шведы-металлисты. Можно будет потрясти головой в такт песням про суровых воинов прошлого.

Планируете ли презентацию новых продуктов в рамках программы фестиваля?

Мы многое расскажем о Pagan — недавно анонсированной нами экшен-ролевой игре от третьего лица. Может показаться, что она похожа на Diablo, но Pagan гораздо требовательнее к игроку — с ней мы целимся в так называемую хардкорную аудиторию. Видов монстров будет много; наши друзья-разработчики из Сербии черпают из языческих мифов разных народов мира, начав со славянских.

World of Tanks VR — «Танки», полностью переделанные для виртуальной реальности — новинка относительная, но впечатление эта игра производит... взрывное (ну или разрывное). Обязательно попробуйте! Тем более, мы привезли новейшую версию с несколькими классами танков.

Фото: пресс-служба организатора фестиваля

Вы позиционируете фестиваль как семейный. В чем главная фишка Wargaming Fest для детей?

В возможности не разлучаться с семьей и проводить время вместе. Фотозоны от морской и пилотской до «мультиселфи», фэнтезийной (с нимфой-воительницей в зачарованном лесу) и пустынной пост-апокалиптической, граффити, изготовление новогодних игрушек — все это будет интересно и девочкам, и мальчикам, и мамам, и папам. Если мама все-таки пойдет делать прическу, а папа — смотреть финал танкового турнира (кланового международного или российского народного, который мы проводим вместе с партнерами из «Ростелекома») — то есть специальная зона сугубо для детей «Новогодняя песочница», где будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка. Мальчиков и девочек ждут мастер-классы по изготовлению новогодних калейдоскопов, росписи деревянных игрушек, изготовлению самолётов из пенопласта с состязанием на самый красивый полёт. А еще - научное и концертное шоу, аквагрим, сахарная вата и сражения на радиоуправляемых танках. Просто мечта!

А женщинам не будет скучно?

Ни в коем случае! Допустим, родео на минотавре и тир спецназа — развлечение для самых отчаянных, но какая девушка откажется сфотографироваться на красной ковровой дорожке с престижным призом в руках? («Танки» выиграли в 2018-м свой четвертый «Золотой джойстик» — игровой аналог «Оскара»). Среди наших хедлайнеров — не только брутальные Sabaton и молодежный Noize MC, но и романтичные «Звери». И конечно же, мы снова развернем бьюти-базу со стилистами (для равноправия там будет и барбершоп). На бьюти-базе можно будет не только сделать укладку, но и послушать лекции о создании стильного гардероба, о правильном и сбалансированном питании, методах ухода за лицом и телом, и узнать, например, как так загадывать желания, чтобы они сбывались.

Максим Грачев. Фото: пресс-служба организатора фестиваля

Какие события в Москве и других российских регионах вы планируете в следующем году?

В 2018-м с народным турниром «Время танков. Битва взводов» мы побывали в нескольких крупных и средних городах России, провели более 100 встреч с участниками нашего сообщества (к слову, инициаторами таких встречи часто бывают сами игроки – у нас есть специальный сервис, куда можно подавать заявку на проведение встречи или турнира) и отыграли суперфинал в Казани.

В настоящий момент мы рассматриваем возможность проведения такой серии турниров и дальше. Также, обязательно загляните в Беларусь — в сентябре 2019-го в Минске снова будет «День танкиста», который стал большим городским праздником. В этом году на него приехали и пришли 200 000 гостей.

Очень важно устраивать оффлайн-мероприятия. Для игроков это возможность встретиться со своими соклановцами и товарищами по играм, а также провести время с семьей. Для нас — возможность получить максимально искреннюю обратную связь и заряд положительных эмоций, вдохновляющих на дальнейшую работу.

Раскройте нам один, но самый интересный секрет фестиваля.

Раскрыв некоторые секреты, мы можем испортить кому-нибудь сюрприз! К счастью, у нас есть инсайдерская информация. Например, вы, скорее всего, не в курсе, что значительная часть команды из 290 наших сотрудников, которые будут работать на WG Fest, прилетела в Москву из Минска на новом Танколете. Это уникальный лайнер компании «Белавиа». В отличие от первого Танколета, он брендирован не только снаружи, но и внутри. Например, на каждом столике — информация про интересный танк или САУ, при этом для каждого столика – свой, всего 107 различных танков. Этим мы хотели подчеркнуть, что World of Tanks — не только игра, но и виртуальный музей бронетехники. Неизвестно, сколько в мире черных вертолетов, но мы точно знаем, что черных самолетов всего четыре, и два из них — белорусские Танколеты.

Так, я немного отвлекся. Приходите на WG Fest — у нас интересно. И душевно.