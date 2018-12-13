«Лучший день рождения в жизни»: В Подмосковье пассажиры трогательно поздравили контролера железнодорожной станции
- Поздравляем! С днем рождения!
Скандировали более сотни жителей подмосковного поселка Нахибино, которые отложили все дела и вечером 12 декабря пришли поздравить Нину Бандурмину.
Нет, она вовсе не актриса местного театра и не учительница в школе, а простая пенсионерка, подрабатывающая контролером турникета на железнодорожной станции. Впрочем, это не помешало ей стать чуть ли не главной знаменитостью в рабочем поселке. У контролера даже свой фан-клуб есть в соцсетях. Правда сама пенсионерка об этом даже не знает.
Вы спросите, чем заслужила? Отвечаем: улыбкой. В дождь, снег и мороз, рано утром и глубоко за полночь она улыбается каждому пассажиру. И добрых слов мелькающим мимо турникета людям ей не жалко.
- Она реально каждому прохожему желает: доброго утра или вечера, хорошего дня, поздравляет с окончанием трудовой недели. В понедельник встречает так, как будто все выходные по нам скучала: «Вы мои хорошие, любимые пассажиры». Она не замолкает ни на минуту. И откуда только силы берутся, - рассказала «КП» жительница Нахабино Мария Перелыгина.
Благодарные пассажиры прямо на перроне читали стихи, а детишки запустили в небо воздушные шары
Усталые пассажиры, большинству на электричке каждый день приходится мотаться в Москву на работу и обратно, поначалу удивлялись такой приветливости, и даже крутили пальцем у виска, мол странная какая-то. А потом их сердца растаяли.
- Она поднимает настроение каждый раз. Всегда сажусь в первый вагон, чтоб выходить через ее турникет, - рассказала Юлия Кашкарина.
Случайно узнав, что у любимого контролера скоро день рождения, местные жители решили сделать ей сюрприз.
- Разместили пост в социальных сетях и сами не ожидали, что столько людей отзовется. В 21.00 мы собрались у ее турникета и устроили небольшой флешмоб: скандировали поздравления, а потом подарили подарки: цветы, игрушки, сувениры - рассказала «КП» Юлия Катилова.
Жители подмосковного Нахабино устроили флеш-моб в день рождения контролера турникета.
Нина Михайловна такого не ожидала.
- Это лучший день рождения в моей жизни. Вы мои самые любимые, родные люди, - расплакалась от счастья женщина.
Благодарные пассажиры прямо на перроне читали ей стихи, а детишки запустили в небо воздушные шары.
Сколько лет исполнилось Нине Михайловне, никто из них так и не решился спросить.
- Неудобно, она все-таки женщина, - объяснил один из участников акции Валерий Ивлев.
Получив сюрприз, Нина Михайловна расплакалась от счастья
В Нахабино Нина Бандурмина работает всего семь месяцев. Женщина рассказала пассажирам, что в юности мечтала стать балетмейстером и даже окончила хореографическое училище. Но этой мечте так и не суждено было сбыться: замужество, дети. А потом потеря близких. Но на судьбу она не жалуется.
- Теперь вы - моя семья, - обратилась Нина Михайловна к пассажирам.
Кстати, местные жители теперь готовят для контролера новогодний сюрприз. Какой? Держат в секрете.