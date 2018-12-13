«Лучший день рождения в жизни»: В Подмосковье пассажиры трогательно поздравили контролера железнодорожной станции

- Поздравляем! С днем рождения!

Скандировали более сотни жителей подмосковного поселка Нахибино, которые отложили все дела и вечером 12 декабря пришли поздравить Нину Бандурмину.

Нет, она вовсе не актриса местного театра и не учительница в школе, а простая пенсионерка, подрабатывающая контролером турникета на железнодорожной станции. Впрочем, это не помешало ей стать чуть ли не главной знаменитостью в рабочем поселке. У контролера даже свой фан-клуб есть в соцсетях. Правда сама пенсионерка об этом даже не знает.

Вы спросите, чем заслужила? Отвечаем: улыбкой. В дождь, снег и мороз, рано утром и глубоко за полночь она улыбается каждому пассажиру. И добрых слов мелькающим мимо турникета людям ей не жалко.

- Она реально каждому прохожему желает: доброго утра или вечера, хорошего дня, поздравляет с окончанием трудовой недели. В понедельник встречает так, как будто все выходные по нам скучала: «Вы мои хорошие, любимые пассажиры». Она не замолкает ни на минуту. И откуда только силы берутся, - рассказала «КП» жительница Нахабино Мария Перелыгина.

Благодарные пассажиры прямо на перроне читали стихи, а детишки запустили в небо воздушные шары

Усталые пассажиры, большинству на электричке каждый день приходится мотаться в Москву на работу и обратно, поначалу удивлялись такой приветливости, и даже крутили пальцем у виска, мол странная какая-то. А потом их сердца растаяли.

- Она поднимает настроение каждый раз. Всегда сажусь в первый вагон, чтоб выходить через ее турникет, - рассказала Юлия Кашкарина.

Случайно узнав, что у любимого контролера скоро день рождения, местные жители решили сделать ей сюрприз.

- Разместили пост в социальных сетях и сами не ожидали, что столько людей отзовется. В 21.00 мы собрались у ее турникета и устроили небольшой флешмоб: скандировали поздравления, а потом подарили подарки: цветы, игрушки, сувениры - рассказала «КП» Юлия Катилова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/682130" frameborder="0"></iframe> Жители подмосковного Нахабино устроили флеш-моб в день рождения контролера турникета.

Нина Михайловна такого не ожидала.

- Это лучший день рождения в моей жизни. Вы мои самые любимые, родные люди, - расплакалась от счастья женщина.

Благодарные пассажиры прямо на перроне читали ей стихи, а детишки запустили в небо воздушные шары.

Сколько лет исполнилось Нине Михайловне, никто из них так и не решился спросить.

- Неудобно, она все-таки женщина, - объяснил один из участников акции Валерий Ивлев.

Получив сюрприз, Нина Михайловна расплакалась от счастья

В Нахабино Нина Бандурмина работает всего семь месяцев. Женщина рассказала пассажирам, что в юности мечтала стать балетмейстером и даже окончила хореографическое училище. Но этой мечте так и не суждено было сбыться: замужество, дети. А потом потеря близких. Но на судьбу она не жалуется.

- Теперь вы - моя семья, - обратилась Нина Михайловна к пассажирам.

Кстати, местные жители теперь готовят для контролера новогодний сюрприз. Какой? Держат в секрете.