2018-12-13T23:34:57+03:00
Общество

Новогодняя ярмарка на ВДНХ: деликатесы из дичи и гонконгские вафли

Также можно будет приобрести новогодние подарки и сувениры
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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С 14 декабря открывается традиционная новогодняя ярмарка на ВДНХС 14 декабря открывается традиционная новогодняя ярмарка на ВДНХ
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Совсем недавно на ВДНХ открылся "Город зимы" - сразу два катка, тюбинговая горка. А теперь по пути к зимним развлечениям можно будет купить необычные новогодние подарки и сувениры в виде свиньи или снеговика для друзей, а также совершить небольшое гастрономическое путешествие. Дело в том, что с 14 декабря открывается традиционная новогодняя ярмарка на ВДНХ. В этом году она сразу в двух зонах - на площади Промышленности (за павильоном "Земледелие") и на площади возле "Москвариума". Поставили 20 ярких шале с красивой вечерней подсветкой, что уже создает праздничное настроение.

Если вы любите пироги и гонконгские вафли с разнообразными начинками, то вам дорога на площадь Промышленности. Там же посетителям предложат попробовать национальные мясо и армянские блюда, приготовленные на гриле. В изобилии здесь и греческая еда, французская выпечка. А какие здесь предлагают сувениры? Вологодские конфеты, деликатесы из дичи, шерстяные шапки и свитера с оленями.

На площади у "Москвариума" другой ассортимент. Здесь ждут поклонников чешской кухни. Приготовят кофе и блины, сочные сандвичи и авторские напитки. Сувениры в шале тоже будут. Например, елочные игрушки, пряники в праздничной упаковке, травяной чай, мед и чешская эмалированная посуда с новогодними рисунками.

Новогодняя ярмарка на ВДНХ будет работать все новогодние праздники - с 14 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Шале будут открывать в будние дни с 11.00, а закрывать в 23.00, в выходные дни будут работать на час дольше - с 10.00 до 23.00.

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