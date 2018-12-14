Наше Подмосковье. Чудеса - рядом

Сегодня для того, чтобы незабываемо провести выходные, новогодние и рождественские каникулы, вовсе не обязательно доставать из комода загранпаспорт, заморачиваться с визами, тратить какие-то невероятные деньги на перелет куда-то за тридевять земель. Чудеса - совсем рядом. В Подмосковье сконцентрировано большое количество совершенно потрясающих мест и развлечений на любой вкус. Старинной архитектуры и музеев - для любителей старины, активного отдыха - для спортсменов-любителей. Причем праздничное настроение всегда можно усилить фирменными угощениями, которыми славятся разные подмосковные города.

Словом, всего час-два на электричке - и вы оказываетесь в настоящей новогодней сказке!

Проваляться все праздники на диване у телевизора, полторы недели - в четырех стенах? Скучно. Глупо. Неинтересно. Московская область готова предложить большую программу. Вы сможете попасть в усадебные дома, где жили классики русской культуры, познакомитесь со старинными русскими рождественскими обычаями, научитесь печь калачи или делать игрушки, накатаетесь от души с горки (на лыжах или тюбингах - выбирайте сами!) или полетаете на воздушном шаре, отведаете знаменитой коломенской пастилы или печатного дмитровского пряника… Добро пожаловать в Праздник!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Уверен, что мы не разочаруем»

- Мы подготовили большую программу, - рассказывает о «Зиме в Подмосковье» губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Очень надеюсь, что большое количество людей смогут побывать в наших уникальных местах. Здесь можно каждый город назвать, потому что везде есть своя особенность, свои музеи, парки, склоны. Уверен, что мы не разочаруем. Мы будем наращивать свое присутствие в сфере туризма, и больше мест можно будет узнать в нашем великолепном крае, в нашем Подмосковье. Я надеюсь, что программа понравится всем: и жителям, и нашим гостям, которые приезжают не только из Москвы, но и со всей страны. По крайней мере, мы будем очень стараться.

Фото предоставлены пресс-службой правительства МО и музеями

СЕРГИЕВ ПОСАД: ЛАВРА, КОЛОКОЛА И ИСТОРИЯ ИГРУШЕК

Сергиев Посад в первую очередь известен как центр русской православной культуры, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня это единственный город Подмосковья, который входит в Золотое кольцо России. Троице-Сергиева лавра с ее крепостными стенами и многочисленными соборами - невероятное место, в котором обязательно нужно побывать. В том числе и людям невоцерковленным, обычным туристам. Эти стены устояли во время нашествия кочевников и полуторалетней польской осады в Смутное время (Красногорская пл., тел. (496) 540-57-21).

После осмотра лавры, который займет не меньше двух часов, обязательно посетите выставку «Колокола Руси». Это, пожалуй, единственный в мире музей, в котором можно трогать абсолютно ВСЕ экспонаты. И не просто трогать, а проверять, как они звучат - и большие церковные колокола, и звонкие колокольчики, и било (это такие металлические пластины, которые в старину иногда использовали вместо колоколов), и круглые плоские колокола (ул. Дружбы, 14А, тел. (916) 155-40-05).

Фото предоставлены пресс-службой правительства МО и музеями

А еще Сергиев Посад и его окрестности издавна считались центром народных промыслов по резьбе из дерева игрушек. Движущиеся богородские игрушки и загорская матрешка - это уже легенды. Поэтому не случайно именно в Сергиевом Посаде находится крупнейший в России Музей игрушки. Здесь можно увидеть всю эволюцию отрасли. От нехитрых крестьянских кукол до оригиналов настольных игр семьи последнего русского императора. Причем в экспозиции представлены не только российские и советские игрушки, но и детские развлечения других стран мира (пр-т Красной Армии, 123, тел. (496) 540-41-01).

Кстати, поддержать ностальгическое настроение можно в Музее советского детства, создатели которого собрали внушительную коллекцию артефактов 70 - 80-х - от неваляшек до педальных лошадок, от электронной игры «Ну, погоди» до многочисленных моделей Крокодилов Ген и Чебурашек (ул. Карла Маркса, 7, тел. (977) 474-16-97).

Общественный транспорт: электрички с Ярославского вокзала (билет стоит 176 рублей, время в пути - около 1,5 часа), автобусы от автостанции «ВДНХ» (160 - 200 рублей, 1,5 часа).

ГДЕ ПОКУШАТЬ

В Сергиевом Посаде много ресторанов и кафе с традиционной русской кухней. Пельмени с наваристым бульоном, только что со сковородки блины с разными начинками, душистая уха. Вы без труда найдете такие места и в пешеходной зоне, которую сделали в прошлом году (здесь же - большое количество арт-объектов для селфи и магазинчиков с сувенирами), и на центральной магистрали города - проспекте Красной Армии.

Фото предоставлены пресс-службой правительства МО и музеями

КОЛОМНА: ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО СТЕНАМ КРЕМЛЯ И ОТВЕДАТЬ ПАСТИЛЫ

Всякий турист может подтвердить: в Коломне невозможно побывать только один раз. Сюда хочется возвращаться еще и еще. Красивый город с историческим центром вокруг сохранившихся стен и башен старинного кремля. Самая известная, конечно, Маринкина башня, в которой, по легенде, держали в заточении авантюристку Марину Мнишек. Внутри крепостных стен можно побывать во время специальной экскурсии. Гид с удовольствием продемонстрирует вам арсенальную комнату, где можно вдоволь нафоткаться с репликами старинных шлемов, в старинных кафтанах, с мечами да булавами. Покажет образцы артиллерии, которая стояла на вооружении кремля. И, конечно, можно будет побывать в комнате, где сидела под арестом та самая Маринка… Отсюда, из башни, открываются потрясающие виды на город.

На территории кремля можно увидеть сразу несколько старинных соборов. Например, на Соборной площади находится Воскресенский храм (ул. Посадская, 18, тел. (496) 612-70-39), в котором в далеком 1366 году (больше 650 лет назад!) венчались князь Дмитрий Донской и Евдокия Суздальская.

А в церкви Зачатия Иоанна Предтечи (это уже через реку от кремля, примерно в паре километров (ул. Городищенская, 102А, тел. (926) 382-00-72), хранится загадочный артефакт - Батыева печать. По легенде, хан Батый когда-то повелел высечь в камне неизвестное животное. Это изображение повесили на православную церковь для защиты от разграблений кочевниками.

Общественный транспорт: электрички идут с Казанского вокзала (билет стоит 286 рублей, дорога занимает 2 часа), автобусы - от автостанции «Котельники» (265 рублей, 1 час 40 минут).

ГДЕ ПОКУШАТЬ

О, в Коломне, которая славится своими лакомствами по старинным рецептам, это не вопрос. Вкуснейшая яблочная (и не только) пастила, калачи, десерты, варенье и коломенские чаи - в музее «Калачная» на ул. Зайцева, 14, тел. (985) 995-52-92, и в Музейной фабрике пастилы на ул. Полянской, 4, тел. (910) 494-36-36. Здесь, кстати, во время театрализованной экскурсии можно посмотреть, как делаются все эти прекрасные вещи. Медовые бальзамы, сбитень, квас - в магазине «Золотой улей» на улице Октябрьской Революции, 219А. В литературном кафе «Лажечников» (ул. Лажечникова, 13) можно отведать целый набор блюд из поваренной книги Софьи Толстой, которые обожал Лев Николаевич. А если захотел чего-то более простого, привычного, хороший набор домашних супов, салатов и вторых блюд - в кафе «Mix Точка» на Ленина, 80А.

Фото предоставлены пресс-службой правительства МО и музеями

ИСТРА: НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ И ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ

Новоиерусалимский монастырь - русская Палестина. Строя его, зодчие старались скопировать святые места Иерусалима. Например, Воскресенский собор архитектурно повторяет храм Гроба Господня. Монастырь был основан еще в 1565 году. А в наше время Новый Иерусалим - одно из самых популярных туристических мест Подмосковья (ул. Советская, 2, тел. (495) 994-61-70).

Рядом с монастырем расположен Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». 15 декабря здесь открывается выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени». На ней представлено более 400 уникальных экспонатов, в том числе последнее пасхальное яйцо, изготовленное фирмой Фаберже для царской семьи (Ново-Иерусалимская наб., 1, тел. (498) 314-02-36).

В Ленино-Снегиревском военно-историческом музее под открытым небом - большая экспозиция военной техники времен Великой Отечественной войны (д. Ленино, 97, тел. (498) 316-62-84).

Общественный транспорт: до Истры можно добраться электричкой с Рижского или Курского вокзалов (билет - 155 - 215 руб., время в пути примерно 1 час 15 минут), автобусом - от станции метро «Тушинская» (113 руб., 1 час 5 минут).

ГДЕ ПОКУШАТЬ

Семейное кафе «Дача» на улице Адасько, 11; кондитерская «Круассан» на Адасько, 7/3.

Фото предоставлены пресс-службой правительства МО и музеями

ВОЛОКОЛАМСК: МУЗЕЙ БИБЛИИ И ЯКУТСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Иосифо-Волоцкий монастырь - один из самых красивых в Подмосковье. Да еще и с богатым историческим бэграундом. Построен в 1479 году. В разные годы здесь в заточении жили преподобный Максим Грек и царь Василий Шуйский, в подземной усыпальнице Успенского собора похоронен приближенный Ивана Грозного Малюта Скуратов… Также в стенах Иосифо-Волоцкого монастыря находится единственный в России Музей Библии. Его главные раритеты - Острожская Библия 1581 года и первая печатная Библия Москвы, Евангелие 1633 года (дер. Теряево, 15 км от Волоколамска, тел. (499) 559-98-42).

А еще в окрестностях Волоколамска можно окунуться в мир… кочевых сибирских народов. В селе Новое (это недалеко от Иосифо-Волоцкого монастыря) находится гостевой дом «Новая усадьба». Его владельцы родом из Якутии, поэтому и отдых здесь - с этническим колоритом. В настоящей яранге, увешанной шкурами и картинами из конского волоса, можно греться у очага и угощаться строганиной, молоком кобылиц. Рядом стоит деревянный дом с русской печью и банями (хочешь - русская, хочешь - экзотическая японская фурако). Здесь же зона барбекю для любителей хорошего жареного мяса, а для рыбаков - собственное озеро, в котором водятся карпы, караси, щуки и сиги. Телефон для справок (985) 761-50-35.

В деревне Львово, на одноименной ферме, гости могут покормить с рук здешних обитателей - оленей, ланей, карликовых камерунских коз. Для любителей рыбалки опять же - собственный водоем (тел. (903) 003-26-50).

Общественный транспорт: электричка идет с Рижского вокзала (билет - 308 рублей, 2,5 часа в пути), автобусом - от станции метро «Тушинская» (266 - 306 рублей, 1 час 50 минут).

ГДЕ ПОКУШАТЬ

В пекарне «Дружок-пирожок» чебуреки, пирожки и несколько сортов хлеба выпекают прямо на глазах у посетителей. С пылу с жару. С душистым чаем. Здесь же можно попробовать прекрасный козий сыр местного производства (ул. Панфилова, 20, тел. (909) 640-12-87).

Фото предоставлены пресс-службой правительства МО и музеями

ЗАРАЙСК: УНИКАЛЬНАЯ КРЕПОСТЬ XVI ВЕКА

В Зарайске находится единственный полностью сохранившийся до наших дней подмосковный кремль. XVI век! Уникальный памятник зодчества. К слову, когда-то в Зарайске служил воеводой князь Дмитрий Пожарский. В музейный комплекс помимо собственно кремля входит еще несколько архитектурных объектов, включая старые храмы. Удобно - все находится в шаговой доступности (ул. Музейная, тел. (496) 667-30-72).

На улице Гуляева, в самой высокой точке города, стоит водонапорная башня, построенная больше ста лет назад. По совместительству это главная смотровая площадка Зарайска, с которой открывается прекрасный вид на город.

Конный клуб «Ангел» предлагает большую программу для детей и взрослых (пл. Урицкого, 2, тел. (905) 775-75-80). Ребята могут покормить с рук забавных енотов, поучаствовать в мастер-классах по росписи деревянных фигурок, покататься на лошадях. Взрослые - принять участие в зимней рыбалке.

В деревне Даровое в окрестностях Зарайска находится Музей-усадьба Федора Достоевского. (тел. (496) 662-56-15).

Общественный транспорт: автобусы ходят от автостанции «Котельники» (билет - 285 рублей, время в пути - 2,5 часа).

ГДЕ ПОКУШАТЬ

В ресторане «Старый город» посетители отмечают оригинальную подачу традиционных русских блюд и меню на старославянском языке (пл. Революции, 5). В кафе-баре «Зарайская изба» - невысокие цены и вкусные супы (ул. Маркса, 45).

Фото предоставлены пресс-службой правительства МО и музеями

ДМИТРОВ: ГОРНЫЕ ЛЫЖИ, ПРЯНИКИ И ПОЛЕТЫ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРАХ

Дмитров очень удобен для туристов. От железнодорожного вокзала и автовокзала до исторического центра - минут 5 - 7 неспешным шагом. Вас встретит бронзовый князь Юрий Долгорукий, основатель города. От памятника, с которым, конечно же, фотографируются все приезжие, можно подняться на земляной вал кремля, с которого открывается красивый вид на церкви.

«Дмитровский кремль» - это целый комплекс музеев и старинных храмов. Но основное здание музея, где собраны уникальные экспонаты по быту жителей Дмитрова, от старины до наших дней, находится на Загорской, 17 (тел. (496) 227-40-07).

На Кропоткинской, 95, находится Дом-музей князя Петра Кропоткина, одного из создателей научного анархизма (тел. (496) 993-74-13). А чуть дальше по той же улице - популярный у любителей мимимишностей Музей лягушки, в котором собраны сотни игрушечных квакушек из разных материалов и стран мира (тел. (968) 404-14-28).

Вокруг Дмитрова сосредоточены лучшие горнолыжные курорты Подмосковья: «Сорочаны», «Волен», Степаново, «Яхрома», Шуколово, Горнолыжный парк Тягачева. Здешние трассы идеально подходят и для опытных спортсменов, любителей покататься на горных лыжах или сноубордах, и для тех, кто еще только мечтает их освоить. Везде есть прокат оборудования и услуги инструкторов. А еще здесь тюбинг для детей и взрослых, покатушки на снегоходах и квадроциклах. Развлечения можно подобрать на любой вкус и кошелек!

С 2006 года в Дмитровском районе каждую зиму проходит фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу». Аккурат на Рождество. Пилоты с радостью берут с собой и туристов, желающих поснимать всю эту зимнюю красоту с высоты птичьего полета. Справки по телефону (926) 203-12-59.

Общественный транспорт: до Дмитрова можно добраться электричкой с Савеловского вокзала (билет - 154 рубля, дорога занимает 1 час 20 минут), автобусом - от станции метро «Алтуфьево» (150 рублей, 1 час 10 минут).

ГДЕ ПОКУШАТЬ

Пожалуй, самые аутентичные места для трапезы находятся на Кропоткинской улице. Например, кафе «Каравай», «Бродвей», «Бульвар», «Вишневый сад». Для самых бюджетных путешественников есть несколько сетевых ресторанов фастфуда - буквально в паре минут отсюда, рядом с памятником князю Долгорукому. А еще обязательно захватите домой дмитровский медовый пряник! Таким здесь в 1858 году встречали вместо хлеба-соли государя императора Александра II.

КСТАТИ

С подробной программой новогодних каникул можно ознакомиться на сайте официального Путеводителя по Подмосковью welcome.mosreg.ru и в спецразделе РИАМО zima.riamo.ru.