Москва усиливает поддержку бизнеса

Традиционно Новый год меняет привычную жизнь во многом. Это касается в том числе и финансовых вопросов. Одним из таких новшеств в 2019 году в Москве станет снижение налоговой нагрузки на юридических лиц.

- Уровень платежей и наведение там порядка позволяет нам принять решение, которое раньше мы не могли принять, например, с 1 января этого года налог на имущество юридических лиц должен составлять 2%, в ближайшее время мы, исходя из анализа поступления налогов на имущество, примем решение о разбивке этой динамики лет на пять, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Цифровые вершины 2018».

По его словам, сделать это позволило именно поступление налогов и наведение порядка в определении недвижимости.

Напомним, в следующем году в столице налог на недвижимое имущество для юридических лиц, который рассчитывается от кадастровой стоимости имущества, составит 1,6%. Для сравнения: в 2018 г. - 1,5%, а в 2019 г. без дополнительных мер со стороны города он составил бы 2%.

Представители «ОПОРЫ России» публично в соцсетях поблагодарили руководство Москвы за отклик на обращение бизнес-сообщества.

«Мэр Москвы Сергей Собянин пошел навстречу бизнесу. «ОПОРА России» обращалась к мэру Москвы с предложениями не поднимать с 2019 года резко ставку налога на имущество с 1,5% до 2% (рост налога был бы 30%!). Мы провели консультации с экономическим блоком, и в результате мэрия услышала бизнес», - написал в своем Telegram-канале глава «ОПОРЫ России» Александр Калинин.

Бизнес-сообщество столицы отмечает большое значение для предпринимателей заявления руководства Москвы о снижении налоговой нагрузки.

- Это долгожданное решение, благодаря которому мы чувствуем предсказуемость, что очень важно для бизнеса, - говорит председатель комитета по бытовым услугам Московского отделения «ОПОРЫ России» Дмитрий Несветов. - Поскольку бизнес-климат нарушает именно неопределенность. В городе сложилось плодотворное взаимодействие бизнеса и города. В Москве появилось большое количество площадок экспертного обсуждения, с помощью которых городская власть нас слушает, отвечает на вопросы, формирует позицию.

Решение о назначении налога в 1,6% формально еще не принято. Пока это поддержанное властями предложение. Его будут окончательно утверждать в начале января после встречи властей и бизнес-сообщества.

Что же позволило столичным властям, собирая налоги, не только не повышать налогообложение жителей, но и предоставлять льготы? На форуме «Цифровые вершины» мэр Сергей Собянин объяснил, что систему собираемости налогов удалось наладить благодаря развитию цифровизации. Отрасль цифровых технологий, как отметил Собянин, ежегодно приносит в бюджет Москвы порядка 600 миллиардов рублей.

Цифровизация города и активный перевод услуг в электронный вид затрагивают не только обычных горожан, но и бизнес-сообщество. Многие процедуры, прежде отнимавшие у коммерсантов массу времени на согласования, теперь двигаются быстрее. Это подтверждают представители бизнеса.

- Собянин один из тех мэров, который не просто слушает, но слышит и делает определенные выводы, - говорит член совета Московского отделения «ОПОРЫ России» Игорь Лаврик. - Собянин правильно воспринимает тренд цифровой экономики. Это дает ему возможность принимать рациональные, комфортные для бизнеса решения. В городе становится меньше бюрократических формальностей. К примеру, гостиничному бизнесу Москвы помогло решение мэра об упрощении госуслуги по электронному учету гостей столицы.

ВАЖНО

Жизнь такого мегаполиса, как Москва, сегодня невозможна без цифровых технологий. К примеру, уже около 6 миллионов москвичей пользуются электронными медкартами.

Достижения Москвы в цифровизации отметили организаторы премии «Цифровые вершины» - первой национальной награды в области информационных технологий, поощряющей лучшие отечественные решения.

Мэру Москвы Сергею Собянину вручили награду «Цифровой регион». Столица заняла первое место в рейтинге умных городов мира. По мнению Собянина, важно создавать не только ИТ-структуру, но и городскую инфраструктуру, удобную для жизни. Тогда будут развиваться и новые технологии, в том числе ИТ-бизнес.